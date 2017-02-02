С пробками будут бороться при помощи левых поворотов и разметки

В Центре организации дорожного движения представлены проекты новой разметки, которая начнет вводиться весной. Ожидается, что после реализации планов пропускная способность трасс повысится, а перекрестки станут значительно удобнее и позволят избежать заторов. Об этом пишет "Московский комсомолец"
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Первым новшеством станет увеличение количества рядов за счет нового сужения ширины дорог
: в Европе она составляет всего 3,5 метра, что способствует экономии пространства и соблюдению правил. Полосы сузят до трех-трех с половиной метров, что позволит повысить пропускную способность перекрестков на 15–50%. Кроме того, для желающих повернуть направо или налево создадут специальные "карманы", а на съездах с магистралей появятся "островки" , которые повысят пропускную способность на 20–30% и уберут "хвосты" из машин, движущихся прямо. А на дорогах появятся новые левые повороты и развороты: как выяснилось, их ликвидация лишь создает дополнительные заторы.
С помощью новой разметки реорганизуют движение в проблемных местах в Бутово, Марьино, Печатниках и других районах. На перекрестке Варшавского и Расторгуевского шоссе добавят по одной полосе в каждую сторону, чтобы избежать пробок в часы пик. Пропускная способность должна повыситься на 40%. На перекрестке между Марьинским парком и улицей Верхние Поля будет добавлено по полосе на Верхних Полях со стороны МКАД и с северо-востока. На выезде из района Сабурово с помощью "островков" будет улучшена видимость при съезде с магистрали, а перекресток Каширское шоссе — Котляковский проезд расширят до четырех полос на выезд.
На Коровинском шоссе будет улучшена разметка сразу в четырех местах: на перекрестках с Коровинским проездом, Ангарской, Дегунинской и Талдомской улицами. На первых трех существующие полосы будут уведены правее, а слева появятся "карманы". На самом нагруженном перекрестке — с Талдомской улицей и улицей 800-летия Москвы — количество рядов увеличится с обеих сторон. На улице Лобачевского перед Мичуринским проспектом появится направляющая разметка
, а на перекрестке Люблинской и Саратовской улиц будет три полосы вместо нынешних двух. На Осташковском шоссе перед МКАД появится "островок" на выезде с внутренней стороны МКАД в область. На перекрестке Шоссейной, Иловайской и Батюнинской улиц появится дополнительная полоса, а на Шоссейной улице перед улицей Полбина - дополнительный ряд.
Эксперты признают: оптимизация числа полос должна снизить напряженность на дорогах. В дальнейшем изменения затронут Ленинградское, Дмитровское, Варшавское, Можайское, Каширское и Хорошевское шоссе, Волгоградский, Кутузовский и Комсомольский проспекты, проспект Вернадского, Большую Тульскую и Большую Академическую улицы, список улиц с новой разметкой будет пополняться и дальше.