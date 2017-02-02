]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
февраля
pda
Поиск
Архив

С пробками будут бороться при помощи левых поворотов и разметки
10 февраля 2017 г. | Время публикации 10:16 | Последние изменения 10:51
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В Центре организации дорожного движения представлены проекты новой разметки, которая начнет вводиться весной. Ожидается, что после реализации планов пропускная способность трасс повысится, а перекрестки станут значительно удобнее и позволят избежать заторов. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Первым новшеством станет увеличение количества рядов за счет нового сужения ширины дорог: в Европе она составляет всего 3,5 метра, что способствует экономии пространства и соблюдению правил. Полосы сузят до трех-трех с половиной метров, что позволит повысить пропускную способность перекрестков на 15–50%. Кроме того, для желающих повернуть направо или налево создадут специальные "карманы", а на съездах с магистралей появятся "островки" , которые повысят пропускную способность на 20–30% и уберут "хвосты" из машин, движущихся прямо. А на дорогах появятся новые левые повороты и развороты: как выяснилось, их ликвидация лишь создает дополнительные заторы.

С помощью новой разметки реорганизуют движение в проблемных местах в Бутово, Марьино, Печатниках и других районах. На перекрестке Варшавского и Расторгуевского шоссе добавят по одной полосе в каждую сторону, чтобы избежать пробок в часы пик. Пропускная способность должна повыситься на 40%. На перекрестке между Марьинским парком и улицей Верхние Поля будет добавлено по полосе на Верхних Полях со стороны МКАД и с северо-востока. На выезде из района Сабурово с помощью "островков" будет улучшена видимость при съезде с магистрали, а перекресток Каширское шоссе — Котляковский проезд расширят до четырех полос на выезд.

На Коровинском шоссе будет улучшена разметка сразу в четырех местах: на перекрестках с Коровинским проездом, Ангарской, Дегунинской и Талдомской улицами. На первых трех существующие полосы будут уведены правее, а слева появятся "карманы". На самом нагруженном перекрестке — с Талдомской улицей и улицей 800-летия Москвы — количество рядов увеличится с обеих сторон. На улице Лобачевского перед Мичуринским проспектом появится направляющая разметка, а на перекрестке Люблинской и Саратовской улиц будет три полосы вместо нынешних двух. На Осташковском шоссе перед МКАД появится "островок" на выезде с внутренней стороны МКАД в область. На перекрестке Шоссейной, Иловайской и Батюнинской улиц появится дополнительная полоса, а на Шоссейной улице перед улицей Полбина - дополнительный ряд.

Эксперты признают: оптимизация числа полос должна снизить напряженность на дорогах. В дальнейшем изменения затронут Ленинградское, Дмитровское, Варшавское, Можайское, Каширское и Хорошевское шоссе, Волгоградский, Кутузовский и Комсомольский проспекты, проспект Вернадского, Большую Тульскую и Большую Академическую улицы, список улиц с новой разметкой будет пополняться и дальше.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Разметку в десятках проблемных мест изменят ради борьбы с пробками
28 июля 2016 г.
Разметку в десятках проблемных мест изменят ради борьбы с пробками
Схему движения на нескольких десятках проблемных мест улучшат с помощью разметки и светофоров. В основном речь идет о сужении полос, что позволит обустроить карманы для левых поворотов и перенаправлять потоки транспорта.
2 ноября 2015 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.02.2017   13:32
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 10 февраля 2017 г. // Последняя новость 13:28
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>