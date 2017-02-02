Директор театра "Ленком" оказался в центре скандала с пешеходом Общество Рубрики: Автотранспорт

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Директор театра заявил



"Наверное, на несколько минут можно остановиться, чтобы разгрузить коробки, тут я не вижу нарушения. Если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину - это одно дело. А когда идет разгрузка, и человек выходит и садится, чтобы уехать - это другое", - сказал Варшавер, заявив, что молодой человек не имел права снимать ни его, ни его машину.



Художественный руководитель театра Марк Захаров также подтвердил, что в действиях Варшавера не было ничего противозаконного. По его словам, у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот, поэтому машины вынуждены заезжать на тротуар. Однако молодой человек, производивший съемку, не захотел слушать никаких объяснений.



Cтоличное управление ГИБДД проверяет видео, на котором Toyota Land Cruiser с номерами серии АМР пытается проехать по тротуару в объезд пробки в центре Москвы. По данным СМИ, за рулём автомобиля со спецномерами находился директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Автор видео утверждает, что водитель Toyota напал на него, сообщает РИА "Новости" Директор театра заявил ТАСС , что подъехал к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. По его словам, после разгрузки молодой человек 17-18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая проехать и отказавшись пропустить машину."Наверное, на несколько минут можно остановиться, чтобы разгрузить коробки, тут я не вижу нарушения. Если бы машина стояла часами и ждала, пока выйдет господин и посадит свое тело в машину - это одно дело. А когда идет разгрузка, и человек выходит и садится, чтобы уехать - это другое", - сказал Варшавер, заявив, что молодой человек не имел права снимать ни его, ни его машину.Художественный руководитель театра Марк Захаров также подтвердил, что в действиях Варшавера не было ничего противозаконного. По его словам, у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот, поэтому машины вынуждены заезжать на тротуар. Однако молодой человек, производивший съемку, не захотел слушать никаких объяснений.



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