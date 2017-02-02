Проехавшему по тротуару водителю театра "Ленком" выписали штраф на 2 тысячи рублей

10 февраля 2017 г. Пешеход обвинил директора театра "Ленком" в езде по тротуару и нападении

ГИБДД проверяет видео, на котором Toyota пытается проехать по тротуару в объезд пробки. За рулем автомобиля находился директор театра "Ленком" Марк Варшавер, он пояснил, что остановился там, чтобы разгрузить машину.