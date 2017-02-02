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Проехавшему по тротуару водителю театра "Ленком" выписали штраф на 2 тысячи рублей
10 февраля 2017 г. | Время публикации 19:31
Рубрики: Автотранспорт  
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Фото NEWSru.com
Водитель Toyota Land Cruiser с номерами серии АМР, который разъезжал по тротуару в районе улицы Малая Дмитровка, сегодня был приглашен в территориальный отдел ГИБДД, где на него составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП, а затем выписали штраф на 2 тысячи рублей, сообщает "Российская газета".

Первоначально сообщалось, что за рулем находился директор театра "Ленком" Марк Варшавер, однако затем выяснилось, что он был в машине в качестве пассажира. Варшавер заявил, что остановился на несколько минут у служебного входа в театр, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. По его словам, после разгрузки молодой человек 17-18 лет, не представившись, начал снимать его на телефон и отказывался пропустить машину.

Художественный руководитель театра Марк Захаров также заступился за виновников инцидента, отметив, что у "Ленкома", в отличие от других театров, нет ворот, поэтому машины вынуждены заезжать на тротуар. Он также подчеркнул, что в действиях водителя не было ничего противозаконного.
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