Беслатный Wi-Fi появится в машинах каршеринга к лету

К лету автомобили городского каршеринга планируется оснастить бесплатным беспроводным интернетом. Как рассказал M24.ru
генеральный директор компании "Делимобиль" Станислав Грошов, бесплатными точками доступа Wi-Fi будут оснащены все автомобили, сеть будет работать и рядом с машиной.
Об этом же заявили представители компаний YouDrive, BelkaCar и Car5. В фирме BelkaCar пояснили, что намерены ввести услугу после того, как найдут недорогой и безопасный способ оборудовать машины беспроводной сетью: оборудование для Wi-Fi в машине можно просто украсть, так как помимо водителя в авто каршеринга обычно никого нет. Пользователи нередко пользуются этим: так, в ноябре прошлого года одну из машин оператора "Делимобиль" похитили и попытались разобрать на запчасти
, однако злоумышленника удалось задержать. А в августе злоумышленники попытались украсть двери, капот и аккумулятор с другой машины.
Общественники отмечают, что услуга будет очень востребована у москвичей и поднимет спрос на каршеринг, так как при беспроводном интернете будет проще забирать машину. В то же время операторам следует устанавливать разные пароли к сети в каждом автомобиле, чтобы к сети не подключались прохожие. А первоначальные вложения будут несопоставимы с доходами компаний.