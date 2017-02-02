Беслатный Wi-Fi появится в машинах каршеринга к лету Рубрики: Автотранспорт

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Об этом же заявили представители компаний YouDrive, BelkaCar и Car5. В фирме BelkaCar пояснили, что намерены ввести услугу после того, как найдут недорогой и безопасный способ оборудовать машины беспроводной сетью: оборудование для Wi-Fi в машине можно просто украсть, так как помимо водителя в авто каршеринга обычно никого нет. Пользователи нередко пользуются этим: так, в ноябре прошлого года одну из машин оператора "Делимобиль" похитили и



Общественники отмечают, что услуга будет очень востребована у москвичей и поднимет спрос на каршеринг, так как при беспроводном интернете будет проще забирать машину. В то же время операторам следует устанавливать разные пароли к сети в каждом автомобиле, чтобы к сети не подключались прохожие. А первоначальные вложения будут несопоставимы с доходами компаний.



К лету автомобили городского каршеринга планируется оснастить бесплатным беспроводным интернетом. Как рассказал M24.ru генеральный директор компании "Делимобиль" Станислав Грошов, бесплатными точками доступа Wi-Fi будут оснащены все автомобили, сеть будет работать и рядом с машиной.Об этом же заявили представители компаний YouDrive, BelkaCar и Car5. В фирме BelkaCar пояснили, что намерены ввести услугу после того, как найдут недорогой и безопасный способ оборудовать машины беспроводной сетью: оборудование для Wi-Fi в машине можно просто украсть, так как помимо водителя в авто каршеринга обычно никого нет. Пользователи нередко пользуются этим: так, в ноябре прошлого года одну из машин оператора "Делимобиль" похитили и попытались разобрать на запчасти , однако злоумышленника удалось задержать. А в августе злоумышленники попытались украсть двери, капот и аккумулятор с другой машины.Общественники отмечают, что услуга будет очень востребована у москвичей и поднимет спрос на каршеринг, так как при беспроводном интернете будет проще забирать машину. В то же время операторам следует устанавливать разные пароли к сети в каждом автомобиле, чтобы к сети не подключались прохожие. А первоначальные вложения будут несопоставимы с доходами компаний.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 11 ноября 2016 г. Бизнесмен буквально воспринял название сервиса "Делимобиль" и разобрал машину каршеринга на запчасти

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