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Два человека пострадали, 30 эвакуированы из-за пожара на Новой площади
10 января 2017 г. | Время публикации 19:26 | Последние изменения 20:07
Рубрики: Происшествия  
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Фото NEWSru.com
Два человека получили травмы и около 30 были эвакуированы из-за возгорания в пятиэтажном здании на Новой площади, где находятся несколько кафе, ресторанов и баров, а также студия красоты, стоматология и другие организации.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, возгорание произошло в щитовой на первом этаже здания на площади 10 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что горели электропровода и оборудование. В 16:27 пожар потушили.

Заместитель гендиректора по развитию кафе "Есенин" Мария Васильева сообщила РБК, что двое пострадавших – электрики, которые делали ремонт в электрощитовой, один из них госпитализирован. Во всем здании нет света.
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