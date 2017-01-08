Два человека пострадали, 30 эвакуированы из-за пожара на Новой площади Рубрики: Происшествия

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По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, возгорание произошло в щитовой на первом этаже здания на площади 10 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что горели электропровода и оборудование. В 16:27 пожар потушили.



Заместитель гендиректора по развитию кафе "Есенин" Мария Васильева сообщила Два человека получили травмы и около 30 были эвакуированы из-за возгорания в пятиэтажном здании на Новой площади, где находятся несколько кафе, ресторанов и баров, а также студия красоты, стоматология и другие организации.По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, возгорание произошло в щитовой на первом этаже здания на площади 10 квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве уточнили, что горели электропровода и оборудование. В 16:27 пожар потушили.Заместитель гендиректора по развитию кафе "Есенин" Мария Васильева сообщила РБК , что двое пострадавших – электрики, которые делали ремонт в электрощитовой, один из них госпитализирован. Во всем здании нет света.



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