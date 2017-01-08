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Мужчина попытался украсть статую из парка "Сокольники", чтобы сделать подарок девушке
10 января 2017 г. | Время публикации 10:52 | Последние изменения 11:40
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В парке "Сокольники" задержали подозреваемого в хищении статуи, которую молодой человек хотел подарить своей девушке. Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев, 32-летний злоумышленник был задержан через несколько минут после совершения кражи, когда шел по парку со статуей в руках.

По данным правоохранителей, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Как выяснилось, мужчина увидел статую во время ночной прогулки по парку и решил подарить ее своей девушке. Подобный случай произошел в том же парке в ночь на 29 декабря: неизвестный похитил скульптурную композицию стоимостью 300 тысяч рублей, но не смог довести дело до конца и был задержан по горячим следам на улице Майский просек.
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