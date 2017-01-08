Мужчина попытался украсть статую из парка "Сокольники", чтобы сделать подарок девушке

30 декабря 2016 г. В столице задержан мужчина, пытавшийся украсть статую из парка "Сокольники"

В ночь на 29 декабря неизвестный похитил скульптурную композицию стоимостью 300 тысяч рублей, но не смог довести умысел до конца. Подозреваемый задержан по горячим следам на улице Майский просек, возбуждено уголовное дело.