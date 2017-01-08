Мужчина попытался украсть статую из парка "Сокольники", чтобы сделать подарок девушке

В парке "Сокольники" задержали подозреваемого в хищении статуи, которую молодой человек хотел подарить своей девушке. Как сообщил ТАСС
начальник пресс-службы московской полиции Александр Князев, 32-летний злоумышленник был задержан через несколько минут после совершения кражи, когда шел по парку со статуей в руках.
По данным правоохранителей, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Как выяснилось, мужчина увидел статую во время ночной прогулки по парку и решил подарить ее своей девушке. Подобный случай произошел в том же парке
в ночь на 29 декабря: неизвестный похитил скульптурную композицию стоимостью 300 тысяч рублей, но не смог довести дело до конца и был задержан по горячим следам на улице Майский просек.