]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
января
pda
Поиск
Архив

Самоубийство жителя Подольска привело к гибели еще двух человек
10 января 2017 г. | Время публикации 14:37 | Последние изменения 16:49
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Три человека погибли, пятеро пострадали от отравления бытовым газом в двухэтажном доме в подмосковном Подольске. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, один из жителей дома на улице Кирова решил покончить с собой и открыл газ в квартире. В результате помимо него погибли еще два человека. Еще двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением.

Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации, уточнила агентству "Москва" пресс-секретарь министерства здравоохранения Московской области Наталья Политыкина. По одной из версий, в доме произошла утечка газа, однако в в пресс-службе ГУП МО "Мособлгаз" заявили, что специалисты предприятия не зафиксировали утечку. На время проверки дом отключили от газоснабжения. Эвакуации жильцов не было. Проводится доследственная проверка, помещения проветрили.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.01.2017   18:16
3
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 10 января 2017 г. // Последняя новость 17:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>