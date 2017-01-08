Самоубийство жителя Подольска привело к гибели еще двух человек Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации, уточнила Три человека погибли, пятеро пострадали от отравления бытовым газом в двухэтажном доме в подмосковном Подольске. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, один из жителей дома на улице Кирова решил покончить с собой и открыл газ в квартире. В результате помимо него погибли еще два человека. Еще двое взрослых и трое детей госпитализированы с отравлением.Двое детей и двое взрослых находятся в реанимации, уточнила агентству "Москва" пресс-секретарь министерства здравоохранения Московской области Наталья Политыкина. По одной из версий, в доме произошла утечка газа, однако в в пресс-службе ГУП МО "Мособлгаз" заявили, что специалисты предприятия не зафиксировали утечку. На время проверки дом отключили от газоснабжения. Эвакуации жильцов не было. Проводится доследственная проверка, помещения проветрили.



Предыдущая статья | Следующая статья

