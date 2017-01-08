]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
января
pda
Поиск
Архив

На доме в Дубровке вывесили "джедаев Морозов", обвинив управу и УК в его захвате
10 января 2017 г. | Время публикации 12:55 | Последние изменения 16:26
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
youtube.com/Дубровская Слобода
Жители ЖК "Дубровская слобода" на 1-й улице Машиностроения вывесили на своем доме 28 фигур Дедов Морозов в полный рост со световыми мечами джедаев. Как сообщается в комментарии к ролику, опубликованному на YouTube, таким образом люди хотят привлечь внимание общественности к действиям управы Южнопортового района.

"Управа тесно связана с коммерсантами из управляющей компании "Сорт-Инвест", которые уже незаконно управляли нашим домом ранее, и выступает в их интересах", - говорится в сообщении. Утверждается, что коммерсанты и чиновники намерены захватить дом и повысить тариф на обслуживание дома почти в полтора раза. По словам протестующих, дом захватывают по незаконному конкурсу, который провели несмотря на созданное жителями товарищество собственников недвижимости.

"Жильцы против. Но управа имеет огромные административные и силовые возможности для захвата дома. Поэтому жильцов даже не спрашивают. В связи с этим мы хотим привлечь внимание общественности к коррупции в данной управе и попросить более высокостоящие власти о помощи", - говорится в сообщении.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья
Новость на Яндекс.карте
Развернуть карту

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.01.2017   18:16
3
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 10 января 2017 г. // Последняя новость 17:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>