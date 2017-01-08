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Ледяной конструктор откроется в субботу в парке "Сокольники"
10 января 2017 г. | Время публикации 18:35
Рубрики: Развлечения  
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mos.ru
В субботу, 14 января, в парке "Сокольники" впервые в столице заработает ледовый конструктор. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, все желающие смогут создать замок или целый городок из ледяных блоков, а затем разукрасить их акриловой краской. А аниматоры в костюмах дадут необходимые консультации. Конструктор будет работать в январе и начале февраля по выходным на площадке "Танцпол 3+" на Песочной аллее.

Кроме того, в столице до 29 января продлили фестиваль ледовых фигур "Ледовая Москва. В кругу семьи". В рамках фестиваля на Поклонной горе можно увидеть ледовые скульптуры, которые достигают пяти-шести метров в высоту, самой высокой стала Спасская башня Кремля - более 10 метров. В центре площади появился каскад из шести горок, которые спускаются с ледовой Кремлёвской стены, а на холме - одна из самых больших ледяных горок в столице, длина спуска которой составляет 100 метров.
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