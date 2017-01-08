]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
января
pda
Поиск
Архив

Водитель в Новокосино припарковался в отсеке для мусорного контейнера: ФОТО
10 января 2017 г. | Время публикации 15:17 | Последние изменения 15:41
Рубрики: Автотранспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Автомобилист в Москве припарковался в огороженном для мусорного бака месте, пока емкость для сбора отходов отсутствовала. Снимок "парковки" был опубликован на сайте "Пикабу", инцидент произошел в столичном районе Новокосино.

"Водитель решил, что это место освободили для него. В итоге мусорный бак пришлось ставить на проезд, из-за чего машинам приходится объезжать его", - говорится в записи к фото. На снимке видно, что автомобиль припаркован внутри металлического забора, на месте для большого контейнера, предназначенного для сбора строительного мусора. Позднее стало известно, что контейнер, перегораживающий путь, убрали, и машине удалось выехать.



Незадолго до Нового года в соцсетях появилась история москвички, которая заподозрила сотрудников ЖКХ, чистивших снег с крыши, в том, что они разбили ее автомобиль, а затем оттащили его в другое место с целью скрыть содеянное. У машины было разбито лобовое стекло, на капоте и крыше появились огромные вмятины, а номера бесследно пропали. На месте, где машина стояла за день до инцидента, образовалась куча снега. Девушка утверждала, что оставляла машину в месте, которое не было отгорожено лентой, и предупреждений о чистке крыш не видела.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвичка усмотрела "след ЖКХ" на своей разбитой иномарке
22 декабря 2016 г.
Москвичка усмотрела "след ЖКХ" на своей разбитой иномарке
По словам автоледи, вернувшись домой на такси, она обнаружила свой автомобиль с огромными вмятинами на крыше и побитыми стеклами. При этом машина была переставлена, а на изначальном месте, под крышей дома, оказалась куча снега.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.01.2017   18:21
4
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 10 января 2017 г. // Последняя новость 17:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>