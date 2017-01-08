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В Москве закрыли сервис оплаты парковки со скидкой после "истерии в СМИ"
10 января 2017 г. | Время публикации 13:38 | Последние изменения 15:38
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
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parkowski.ru
Неофициальный сервис оплаты парковки в Москве Parkowski закрылся из-за "истерии в СМИ", сообщил агентству "Москва" его представитель. Приложение предлагало оплачивать городскую парковку с 40-процентной скидкой за счет показа рекламы, а также компенсировать штрафы, полученные несмотря на оплату стоянки через приложение. В ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" сервис назвали мошенническим и сообщили о нем в полицию.

"Благодаря истерии в СМИ, запущенной непонятно кем, нам заблокировали все, что можно было заблокировать, – заявил представитель Parkowski. – Люди читают новости, заходят посмотреть на сервис и заодно исполняют гражданский долг, много раз нажимая на кнопочку "пожаловаться". Он добавил, что администрация магазина приложений "сначала блокирует, а потом разбирается, если будет время".

"История сервиса на этом заканчивается", – заключил собеседник агентства. Приложение заблокировано в Google Play, его сообщество "ВКонтакте" также недоступно. Тем не менее на сайте дается адрес почты, куда предлагается писать по вопросам возврата средств и оплаты штрафов. Представитель Parkowski уточнил, что деньги возвращают переводом на карту.

Накануне Нового года АМПП предупредил, что при использовании сторонних сервисов парковка считается неоплаченной, и водителей ждут штрафы. Кроме того, в учреждении предупредили об опасности передачи мошенникам личных данных – номера банковской карты и мобильного телефона. Единственное официальное приложение для оплаты городских стоянок – parking.mos.ru.
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