В Мосгордуме задумались о стандартах окрашивания домашних животных Рубрики: Животные

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По словам Зотовой, лицензии на окрашивание животных могут получить ветеринарные клиники, но краска должна быть из растительных компонентов. Парламентарий добавила, что хозяева питомцев должны будут получать специальную справку с указанием даты, места окрашивания, типа краски и вида животного. Как пишет



Мнения специалистов о вреде краски разнятся. Одни ветеринары, опрошенные изданиями, считают окрашивание издевательством над животными, другие говорят, что питомцам это не вредит. Однако никаких исследований на этот счет не проводится. "Пока неясно, действительно ли краска является вредной для животных. Но необходимо повысить ответственность тех, кто их содержит", – считает зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Василенко.



В столице хотят прописать стандарты окрашивания домашних животных и ограничить перечень мест, которые могут оказывать такую услугу. Об этом m24.ru сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова. "Сегодня животное по гражданскому кодексу – это имущество, и владелец может покрасить его так, как ему захочется. Подумаем также, можно ли подвергать животное покраске, ввести ли запрет на краску ради этического воспитания и гуманного отношения к животному", – сказала она.По словам Зотовой, лицензии на окрашивание животных могут получить ветеринарные клиники, но краска должна быть из растительных компонентов. Парламентарий добавила, что хозяева питомцев должны будут получать специальную справку с указанием даты, места окрашивания, типа краски и вида животного. Как пишет "Московский комсомолец" , чаще всего на покраску приносят собак комнатных пород, при этом доля таких клиентов очень невысока.Мнения специалистов о вреде краски разнятся. Одни ветеринары, опрошенные изданиями, считают окрашивание издевательством над животными, другие говорят, что питомцам это не вредит. Однако никаких исследований на этот счет не проводится. "Пока неясно, действительно ли краска является вредной для животных. Но необходимо повысить ответственность тех, кто их содержит", – считает зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Александр Василенко.



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