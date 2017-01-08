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Работник почтового центра воровал сотовые телефоны из посылок клиентов
10 января 2017 г. | Время публикации 10:18 | Последние изменения 11:42
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Сотрудники охраны уличили столичного оператора "Почты России" в попытке хищения трех телефонов. Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы предприятия, 1 января сотрудник охраны в ходе стандартного осмотра личных вещей оператора логистического почтового центра "Внуково" обнаружил у него три новых сотовых телефона, происхождение которых работник объяснить не смог.

В ходе беседы с сотрудниками службы почтовой безопасности подозреваемый признался в хищении телефонов из посылок и ожидает увольнения. Материалы по данному факту были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Изъятые телефоны будут доставлены адресатам.

Похожий случай произошел в прошлом году на межрайонном сортировочном почтамте в Южном округе: сообщалось, что пятеро работников почтамта незаконно вскрыли 320 посылок и похитили вещи на сумму около 75 тысяч рублей. Они были задержаны после того, как о предполагаемом хищении сообщили их коллеги.
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