Киоски с торговым залом появятся в столице

19 мая 2016 г. В столице заработают 90 новых киосков по торговле цветами, фруктами и мороженым

Всего от участников торгов поступило более 300 заявок, на каждый лот претендовали от трех до 12 предпринимателей. Наибольший интерес предприниматели проявляют к киоскам для торговли цветами.