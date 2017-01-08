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Киоски с торговым залом появятся в столице
10 января 2017 г. | Время публикации 11:26 | Последние изменения 11:39
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Москомархитектура
Власти Москвы утвердили архитектурный облик киосков с торговым залом и винтовыми ножками. Как сообщает M24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры, в нестационарных торговых объектах будет располагаться торговый зал, складское помещение и санузел для продавца. Отметим, что ранее были утверждены три типа городских киосков, а также облик торговых точек в подуличных переходах, однако все они не имели торгового зала.

Эксперты полагают, что новый тип киосков, по сути представляющий собой мини-магазин, будет пользоваться популярностью у москвичей, несмотря на больший объем площади. По их мнению, торговый зал сможет укрыть покупателя от непогоды, пока он выбирает товар. Не исключено, что новый формат будет предназначен в том числе и для павильонов по продаже одежды и обуви, которые в 2015 году предлагалось оборудовать примерочными.
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