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Сбой в движении поездов на Сокольнической линии метро произошел из-за пострадавшего мужчины
10 января 2017 г. | Время публикации 12:02 | Последние изменения 12:22
Рубрики: Происшествия, Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Следователи начали проверку после инцидента с пассажиром на Сокольнической линии метро, где утром 10 января произошел сбой движения поездов. Как сообщается на сайте столичного ГСУ Следственного комитета, утром в перегоне между станциями метро "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии был обнаружен 31-летний мужчина с множественными переломами. Он был доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Движение от станции метро "Сокольники" до станции "Бульвар Рокоссовского" в связи с инцидентом было временно прекращено, сейчас линия работает в штатном режиме.

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