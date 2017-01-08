"Солидарность" планирует акции в Москве в годовщину убийства Немцова

14 сентября 2016 г. Мэрия: установка памятного знака Немцову "может расколоть общество"

По закону, рассмотреть вопрос об установке мемориальной доски убитому политику возможно только через 10 лет после его гибели. Исключения, позволяющие сделать это раньше, на Немцова не распространяются.