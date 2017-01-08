Собственники коммерческой недвижимости станут платить больше налогов Экономика Рубрики: Недвижимость

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Департамент городского имущества Москвы в 2016 году обратился в специальную комиссию Росреестра за пересмотром кадастровой оценки по 900 столичным объектам коммерческой недвижимости. По мнению чиновников, кадастровая стоимость этих объектов была занижена из-за неверных сведений об их функциональном назначении. В результате пересмотра кадастровая стоимость некоторых зданий выросла более чем в десять раз. Так, особняк на Тверском бульваре с торгово-офисными площадями до прошлого года числился в документах как социальный объект, и его кадастровая стоимость составляла 353,7 миллиона рублей. После пересмотра этой оценки стоимость выросла до 4,6 миллиарда рублей, а налоговая нагрузка - с 4,7 миллиона до 63,8 миллиона рублей. Перевод в новый статус торгового центра "Наутилус" позволил повысить кадастровую стоимость с 115,7 миллиона до 2,7 миллиарда рублей, а налоговую нагрузку - с полутора миллионов до 38 миллионов рублей. Кадастровая стоимость бизнес-центров "Очаково" и Neo Geo выросла почти в два раза.



Традиционно размером кадастровой оценки недовольны собственники земли и коммерческой недвижимости. По данным московского управления Росреестра, в первой половине 2016 года было подано 824 заявления на пересмотр кадастровой оценки, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом в будущем у региональных властей может появиться право оспаривать решение о пересмотре кадастровой оценки на основании снижения планируемых налоговых поступлений более чем на 50%. Напомним, что налог на имущество организаций занимает третье место в объеме доходов московского бюджета после налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Между тем инициатива московских властей может сделать возросшую налоговую нагрузку сюрпризом для налогоплательщиков, так как они вовремя не получают уведомления об изменении кадастровой стоимости их объектов. По словам экспертов, авансовый платеж по налогу за третий квартал будет больше, чем рассчитывал собственник. Кроме того, нужно будет доплачивать недоимку за первые два квартала, которая образовалась из-за увеличения налоговой базы. Оспорить же кадастровую стоимость можно было лишь до конца минувшего года. В наступившем году в бюджет города должны поступить 107,2 миллиарда рублей в виде налогов на имущество организаций . Чтобы справиться с этой задачей, власти добились повышения кадастровой стоимости некоторых объектов коммерческой недвижимости. Это может стать неприятным сюрпризом для собственников, пишет "Коммерсант" Департамент городского имущества Москвы в 2016 году обратился в специальную комиссию Росреестра за пересмотром кадастровой оценки по 900 столичным объектам коммерческой недвижимости. По мнению чиновников, кадастровая стоимость этих объектов была занижена из-за неверных сведений об их функциональном назначении. В результате пересмотра кадастровая стоимость некоторых зданий выросла более чем в десять раз. Так, особняк на Тверском бульваре с торгово-офисными площадями до прошлого года числился в документах как социальный объект, и его кадастровая стоимость составляла 353,7 миллиона рублей. После пересмотра этой оценки стоимость выросла до 4,6 миллиарда рублей, а налоговая нагрузка - с 4,7 миллиона до 63,8 миллиона рублей. Перевод в новый статус торгового центра "Наутилус" позволил повысить кадастровую стоимость с 115,7 миллиона до 2,7 миллиарда рублей, а налоговую нагрузку - с полутора миллионов до 38 миллионов рублей. Кадастровая стоимость бизнес-центров "Очаково" и Neo Geo выросла почти в два раза.Традиционно размером кадастровой оценки недовольны собственники земли и коммерческой недвижимости. По данным московского управления Росреестра, в первой половине 2016 года было подано 824 заявления на пересмотр кадастровой оценки, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом в будущем у региональных властей может появиться право оспаривать решение о пересмотре кадастровой оценки на основании снижения планируемых налоговых поступлений более чем на 50%. Напомним, что налог на имущество организаций занимает третье место в объеме доходов московского бюджета после налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. Между тем инициатива московских властей может сделать возросшую налоговую нагрузку сюрпризом для налогоплательщиков, так как они вовремя не получают уведомления об изменении кадастровой стоимости их объектов. По словам экспертов, авансовый платеж по налогу за третий квартал будет больше, чем рассчитывал собственник. Кроме того, нужно будет доплачивать недоимку за первые два квартала, которая образовалась из-за увеличения налоговой базы. Оспорить же кадастровую стоимость можно было лишь до конца минувшего года.



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