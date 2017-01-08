Три мусорных полигона закроются в Подмосковье в этом году

14 января 2016 г. Мемориального парка с кладбищем на свалке в Химках не будет

Министр экологии Подмосковья заявил, что проект мемориала с кладбищем был отвергнут, поскольку расположение его на месте свалки было признано неудачным. Вместо этого там может появиться экстримпарк или горнолыжный спуск.