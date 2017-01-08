Под проектом культурного центра в Царицыно протащили торговый комплекс Общество Рубрики: Недвижимость

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Так, в 2013 году московские чиновники заверяли, что 70 процентов объекта будет отдано "под культуру". В новом проекте "культурному развитию" выделяется лишь 30 процентов, а остальные 70 процентов будут предоставлены на развлечения, общественное питание, магазины и обслуживание автотранспорта. "В здании появятся четыре маленьких зала по 102 места, где невозможно провести ни одного хотя бы значимого мероприятия для населения. Все остальное - под магазины и коммерцию", - жалуются участники сообщества.



По мнению активистов, москвичам необходимо идти на слушания и требовать, чтобы власти сдержали первоначальное обещание: район со 124 тысячами жителей должен иметь нормальный культурный центр. Однако сделать это может быть непросто. "Для гарантированного результата слушания проводятся специально нанятой мэрией конторой - ИМА, которая готовит красивые материалы, массовку и все остальные проявления волеизъявления народа. Так что, ждем бабушек и сотрудников "Жилищника", - предположил автор публикации. Отметим, что подобные опасения имеют под собой основания - схожую ситуацию градозащитники наблюдали в конце минувшего года на важнейших для города слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Те слушания Сегодня в Царицыно состоятся слушания, посвященные судьбе здания кинотеатра "Эльбрус". Еще не так давно власти обещали создать на его основе культурный центр с кружками и спортивными секциями, однако новая версия проекта претерпела ощутимые изменения. Теперь местным жителям предлагают, по сути, торговый комплекс, отмечается в сообществе района в LiveJournal Так, в 2013 году московские чиновники заверяли, что 70 процентов объекта будет отдано "под культуру". В новом проекте "культурному развитию" выделяется лишь 30 процентов, а остальные 70 процентов будут предоставлены на развлечения, общественное питание, магазины и обслуживание автотранспорта. "В здании появятся четыре маленьких зала по 102 места, где невозможно провести ни одного хотя бы значимого мероприятия для населения. Все остальное - под магазины и коммерцию", - жалуются участники сообщества.По мнению активистов, москвичам необходимо идти на слушания и требовать, чтобы власти сдержали первоначальное обещание: район со 124 тысячами жителей должен иметь нормальный культурный центр. Однако сделать это может быть непросто. "Для гарантированного результата слушания проводятся специально нанятой мэрией конторой - ИМА, которая готовит красивые материалы, массовку и все остальные проявления волеизъявления народа. Так что, ждем бабушек и сотрудников "Жилищника", - предположил автор публикации. Отметим, что подобные опасения имеют под собой основания - схожую ситуацию градозащитники наблюдали в конце минувшего года на важнейших для города слушаниях по проекту Правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Те слушания обернулись скандалом



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