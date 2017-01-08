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Многомиллионные велодорожки проложат на отремонтированных в прошлом году улицах
10 января 2017 г. | Время публикации 17:37
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Велодорожки появятся на 23 улицах в центре Москвы, отремонтированных в прошлом году. Как пишет РБК со ссылкой на тендерные документы Департамента транспорта, только на проектирование велополос потратят почти 10 миллионов рублей. Эта работа должна завершиться до конца февраля. Затем еще один тендер объявят на прокладку дорожек.

В числе улиц, где появятся велодорожки – Кремлевская набережная, Моховая, Большая Якиманка, Новый Арбат, Садовое кольцо от Арбата до Долгоруковской улицы, Петровка и частично Таганская. На 41 перекрестке установят 312 велосипедных светофоров, а рядом с велополосами обустроят 47 нерегулируемых пешеходных переходов. В итоге обустройство дорожек может обойтись в сотни миллионов рублей, считает куратор проекта Probok.net Диана Хакимова.

По ее мнению, дешевле было бы проложить велополосы еще при благоустройстве улиц, так как материалы и оборудование подорожали. Ранее сообщалось, что столичные власти намерены расширить тротуары на 40 участках дорог ради велосипедистов и любителей бега. Разработка транспортных схем затронет такие улицы, как Варварка, Ильинка, Тверская и 1-я Тверская-Ямская. Еще пять улиц находятся на западе Москвы, четыре – на севере, две – на юго-западе и одна – на северо-востоке.

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Вторник, 10 января 2017 г. // Последняя новость 17:37
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