Власти запугивают участников шествия 12 июня: провокаторы в масках и с баллончиками, камеры для распознавания лиц Рубрики: Общество

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"В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по городу Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона", сообщает



Глава избирательного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал сообщение: "Читайте новости правильно: мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками", написал он в своем



Также московские власти установят 35 арочных металлодетекторов и камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц для обеспечения безопасности, заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.



"Это опять же мы делаем для того, чтобы обеспечить большую безопасность. Все мероприятие берем под надежный контроль. Цель одна, чтобы люди чувствовали себя спокойно", - заявил



Как заявил сам Алексей Навальный, "митинг без звука смысла не имеет. Раз не дают поговорить, то тогда пойдём гулять по улицам Москвы", сообщил он в своем



Как заявил Михаил Ходорковский, "Открытая Россия" поддержит своих союзников.



"Мы будем вести трансляцию, мы расскажем, кто конкретно наживается за счет общества. Кто обвешивает себя и друг друга медальками за казнокрадство, кто порочит государственные награды своими личностями, кто хотел бы стать бессменными хозяевами страны. Совет Движения после долгих обсуждений решил назвать свою акцию "бессменный полк". Эта власть несправедливо пытается переложить на себя нашу гордость за ту Великую Победу. Только вот уже не получается! Позиция Движения - мы гордимся "бессмертным полком" и стыдимся полка "бессменного", - говорится в заявлении на его странице в



Алексей Навальный



Почти 15 тысяч вышли 26 марта на "митинг Навального" на Тверской улице Москвы. Поводом для митингов ГУВД Москвы предупредило о возможности провокаций на санкционированной оппозиционной акции 12 июня. Якобы есть сведения о неких людях в масках, которые собираются распылить газ из баллончиков. В пресс-службе столичного главка МВД пообещали жестко реагировать на любые нарушения."В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и т.д.), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по городу Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона", сообщает ТАСС Глава избирательного штаба политика Алексея Навального Леонид Волков прокомментировал сообщение: "Читайте новости правильно: мэрия Москвы хочет пригнать на митинг 12 июня провокаторов в масках с баллончиками", написал он в своем Twitter Также московские власти установят 35 арочных металлодетекторов и камеры видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц для обеспечения безопасности, заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников."Это опять же мы делаем для того, чтобы обеспечить большую безопасность. Все мероприятие берем под надежный контроль. Цель одна, чтобы люди чувствовали себя спокойно", - заявил РИА "Новости" Черников.Как заявил сам Алексей Навальный, "митинг без звука смысла не имеет. Раз не дают поговорить, то тогда пойдём гулять по улицам Москвы", сообщил он в своем Twitter Как заявил Михаил Ходорковский, "Открытая Россия" поддержит своих союзников."Мы будем вести трансляцию, мы расскажем, кто конкретно наживается за счет общества. Кто обвешивает себя и друг друга медальками за казнокрадство, кто порочит государственные награды своими личностями, кто хотел бы стать бессменными хозяевами страны. Совет Движения после долгих обсуждений решил назвать свою акцию "бессменный полк". Эта власть несправедливо пытается переложить на себя нашу гордость за ту Великую Победу. Только вот уже не получается! Позиция Движения - мы гордимся "бессмертным полком" и стыдимся полка "бессменного", - говорится в заявлении на его странице в Facebook Алексей Навальный подал заявку в мэрию на проведение шествия и митинга в центре Москвы в День России, 12 июня. Шествие пройдет на проспекте Сахарова. Предполагаемое время начала мероприятия - 14:00, количество участников - до 15 тысяч человек.Почти 15 тысяч вышли 26 марта на "митинг Навального" на Тверской улице Москвы. Поводом для митингов "Он нам не Димон" , прошедших во многих городах России, стала публикация Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в которой говорилось о яхтах и недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. Результатом акции стали сотни задержанных человек.



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