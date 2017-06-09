С 10 по 12 июня движение машин в центре Москвы будет ограничено, но парковка все выходные будет бесплатной Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Ограничения также вводятся с 00:00 12 июня до 06:00 13 июня по улицам Моховая (от улицы Воздвиженка), Охотный ряд, а также Театральному проезду.



Ограничения будут введены с 09:00 12 июня до 06:00 13 июня по улице Петровка (от площади Петровских ворот до Театрального проезда); с 16:00 до 23:00 12 июня по улицам Варварка и Москворецкая, а также Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.



Движение по улице Маши Порываевой (от улицы Каланчевская) и проспекту Академика Сахарова (от улицы Маши Порываевой до улицы Садовая-Спасская) будет ограничено с 00:00 до 17:00 12 июня, а также с 8:00 до 23:00 - по улице Ильинка, сообщили



Зато парковка в Москве будет бесплатной не только в воскресенье, 11 июня, но и в ближайший понедельник, 12 июня, так как он является выходным праздничным днем. Движение личного автотранспорта на ряде улиц в Москве будет ограничено с 10 по 12 июня в связи с празднованием Дня России. По данным ГАИ, движение по Тверской улице будет ограничено с 22:00 10 июня до 18:00 11 июня по одной полосе движения в каждую сторону, а затем с 18:00 11 июня до 06:00 13 июня.Ограничения также вводятся с 00:00 12 июня до 06:00 13 июня по улицам Моховая (от улицы Воздвиженка), Охотный ряд, а также Театральному проезду.Ограничения будут введены с 09:00 12 июня до 06:00 13 июня по улице Петровка (от площади Петровских ворот до Театрального проезда); с 16:00 до 23:00 12 июня по улицам Варварка и Москворецкая, а также Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.Движение по улице Маши Порываевой (от улицы Каланчевская) и проспекту Академика Сахарова (от улицы Маши Порываевой до улицы Садовая-Спасская) будет ограничено с 00:00 до 17:00 12 июня, а также с 8:00 до 23:00 - по улице Ильинка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.Зато парковка в Москве будет бесплатной не только в воскресенье, 11 июня, но и в ближайший понедельник, 12 июня, так как он является выходным праздничным днем.



Предыдущая статья | Следующая статья

