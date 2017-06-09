]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
июня
pda
Поиск
Архив

Фестиваль "Времена и эпохи" завершится грандиозной реконструкцией в центре столицы
10 июня 2017 г. | Время публикации 09:00 | Последние изменения 12:15
Рубрики: Развлечения  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
АГН Москва
С 10 по 12 июня с 12.00 до 22.00 москвичей ждет грандиозная кульминация фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание". В 17 тематических зонах Охотного ряда и Тверской улицы будут представлены эпохи от Древней Руси до 1945 года. Об этом пишет "Московский комсомолец".

10 и 11 июня на Тверской площади с 19.00 до 21.00 артистки балета ведущих театров Санкт-Петербурга представят выступления из репертуара "Русских сезонов" Сергея Дягилева. В программе - реконструкция выступлений Анны Павловой, Айседоры Дункан и Иды Рубинштейн. А бюро "Московские истории" предложит экскурсии на темы "Москва Серебряного века", "Театральные подмостки" и повседневной жизни москвичей начала ХХ века. Отдельная экскурсия будет посвящена Владимиру Маяковскому.

Лучшие реконструкции за все 12 дней фестиваля представят 12 июня в 12.00. В 17 тематических зонах Охотного Ряда и Тверской улицы перед гостями предстанут эпохи от Древней Руси до прошлого века. Так, на площадке "Дьяковская культура" можно понаблюдать за работой ткачей и гончаров, а на площадке "Древняя Русь" - увидеть русский город X века. На соседней площадке "Русь и соседи" откроется загон с лошадьми, соколятня, мастерские по ткачеству и изготовлению бус.

Также можно будет оказаться в мастерской иконописца или посреди казармы стрелецкого полка, где всех научат обращаться с пиками и мушкетами. На соседней площадке - возникнет московская улица XVII века, в эпоху Петра I. А на площадке "Отечественная война 1812 года" будет работать школа фехтования и мастерской шорника и пройдет чайная церемония. Еще на одной площадке развернется полевой лагерь французов и англичан времен Крымской войны. А на городской площади XIX века можно будет пройти ускоренный курс обучения в кадетской школе, сыграть в крокет и сфотографироваться в ретро-ателье.

XX век "начнется" в тренировочном лагере Первой мировой войны, где можно будет поупражняться в строевой подготовке и штыковой атаке и научиться накладывать повязки. Рядом будет выставлена техника времен Первой мировой - бронеавтомобиль, танки, макеты самолетов. На площадке 1930-х годов посетителей ждут настольные игры, песни под гитару, модное дефиле и парад физкультурников. На площадке "Великая Отечественная война" на призывном пункте будут готовить пулеметчиков, медсестер и бойцов ПВО. А на площадке 1945 года отпразднуют Победу танцами под гармонь под марши из репродукторов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Летом москвичей ждет сладкий фестиваль, а осенью - ярмарка тыкв
11 мая 2017 г.
Летом москвичей ждет сладкий фестиваль, а осенью - ярмарка тыкв
Летом в столице пройдет фестиваль "Сладкое лето". Его площадки украсят множеством клумб и топиарных цветочных композиций. Осенью в столице пройдут мясной, сырный и рыбный фестивали, а также концерты джаза и блюза.
30 апреля 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 10 июня 2017 г. // Последняя новость 16:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>