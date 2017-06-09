Фестиваль "Времена и эпохи" завершится грандиозной реконструкцией в центре столицы Рубрики: Развлечения

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10 и 11 июня на Тверской площади с 19.00 до 21.00 артистки балета ведущих театров Санкт-Петербурга представят выступления из репертуара "Русских сезонов" Сергея Дягилева. В программе - реконструкция выступлений Анны Павловой, Айседоры Дункан и Иды Рубинштейн. А бюро "Московские истории" предложит экскурсии на темы "Москва Серебряного века", "Театральные подмостки" и повседневной жизни москвичей начала ХХ века. Отдельная экскурсия будет посвящена Владимиру Маяковскому.



Лучшие реконструкции за все 12 дней фестиваля представят 12 июня в 12.00. В 17 тематических зонах Охотного Ряда и Тверской улицы перед гостями предстанут эпохи от Древней Руси до прошлого века. Так, на площадке "Дьяковская культура" можно понаблюдать за работой ткачей и гончаров, а на площадке "Древняя Русь" - увидеть русский город X века. На соседней площадке "Русь и соседи" откроется загон с лошадьми, соколятня, мастерские по ткачеству и изготовлению бус.



Также можно будет оказаться в мастерской иконописца или посреди казармы стрелецкого полка, где всех научат обращаться с пиками и мушкетами. На соседней площадке - возникнет московская улица XVII века, в эпоху Петра I. А на площадке "Отечественная война 1812 года" будет работать школа фехтования и мастерской шорника и пройдет чайная церемония. Еще на одной площадке развернется полевой лагерь французов и англичан времен Крымской войны. А на городской площади XIX века можно будет пройти ускоренный курс обучения в кадетской школе, сыграть в крокет и сфотографироваться в ретро-ателье.



XX век "начнется" в тренировочном лагере Первой мировой войны, где можно будет поупражняться в строевой подготовке и штыковой атаке и научиться накладывать повязки. Рядом будет выставлена техника времен Первой мировой - бронеавтомобиль, танки, макеты самолетов. На площадке 1930-х годов посетителей ждут настольные игры, песни под гитару, модное дефиле и парад физкультурников. На площадке "Великая Отечественная война" на призывном пункте будут готовить пулеметчиков, медсестер и бойцов ПВО. А на площадке 1945 года отпразднуют Победу танцами под гармонь под марши из репродукторов.



С 10 по 12 июня с 12.00 до 22.00 москвичей ждет грандиозная кульминация фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи. Собрание". В 17 тематических зонах Охотного ряда и Тверской улицы будут представлены эпохи от Древней Руси до 1945 года. Об этом пишет "Московский комсомолец" 10 и 11 июня на Тверской площади с 19.00 до 21.00 артистки балета ведущих театров Санкт-Петербурга представят выступления из репертуара "Русских сезонов" Сергея Дягилева. В программе - реконструкция выступлений Анны Павловой, Айседоры Дункан и Иды Рубинштейн. А бюро "Московские истории" предложит экскурсии на темы "Москва Серебряного века", "Театральные подмостки" и повседневной жизни москвичей начала ХХ века. Отдельная экскурсия будет посвящена Владимиру Маяковскому.Лучшие реконструкции за все 12 дней фестиваля представят 12 июня в 12.00. В 17 тематических зонах Охотного Ряда и Тверской улицы перед гостями предстанут эпохи от Древней Руси до прошлого века. Так, на площадке "Дьяковская культура" можно понаблюдать за работой ткачей и гончаров, а на площадке "Древняя Русь" - увидеть русский город X века. На соседней площадке "Русь и соседи" откроется загон с лошадьми, соколятня, мастерские по ткачеству и изготовлению бус.Также можно будет оказаться в мастерской иконописца или посреди казармы стрелецкого полка, где всех научат обращаться с пиками и мушкетами. На соседней площадке - возникнет московская улица XVII века, в эпоху Петра I. А на площадке "Отечественная война 1812 года" будет работать школа фехтования и мастерской шорника и пройдет чайная церемония. Еще на одной площадке развернется полевой лагерь французов и англичан времен Крымской войны. А на городской площади XIX века можно будет пройти ускоренный курс обучения в кадетской школе, сыграть в крокет и сфотографироваться в ретро-ателье.XX век "начнется" в тренировочном лагере Первой мировой войны, где можно будет поупражняться в строевой подготовке и штыковой атаке и научиться накладывать повязки. Рядом будет выставлена техника времен Первой мировой - бронеавтомобиль, танки, макеты самолетов. На площадке 1930-х годов посетителей ждут настольные игры, песни под гитару, модное дефиле и парад физкультурников. На площадке "Великая Отечественная война" на призывном пункте будут готовить пулеметчиков, медсестер и бойцов ПВО. А на площадке 1945 года отпразднуют Победу танцами под гармонь под марши из репродукторов.



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