Названа самая опасная конструкция на детских площадках, из-за которой ежегодно происходит несколько смертей

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России на детских площадках ежегодно происходит более 40 тысяч несчастных случаев. Каждый десятый заканчивается смертельным исходом, сообщает "Российская газета"
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Самые тяжелые травмы на детских площадках наносят качели. Бывает, ребенок качается, падает, поднимает голову - и получает по затылку или лицу металлическим сиденьем или трубой, на которой оно держится. А иногда дети, сами не замечая того, подходят слишком близко к работающим качелям - и их сбивает с ног несущимся на хорошей скорости сиденьем.
Самыми опасными считаются качели старого образца, у которых и опора, и подвижные части, к которым крепится сиденье, представляют собой тяжелые металлические трубы. Сиденье у таких качелей тоже массивное и тяжелое - дерево в железной окантовке. В Москве таких экземпляров уже нет - от них избавились в 2012 году, когда за один летний сезон травмировались два ребенка. Но в Подмосковье подобных качелей полно.
В конце мая в Ступинском районе Подмосковья произошел несчастный случай как раз с качелями старого образца - восьмилетняя девочка погибла на детской площадке. Ребенок упал с качелей, и тяжелое железное сиденье по инерции ударило по голове. Несмотря на то что "скорая" приехала быстро, спасти девочку не удалось.
"Еще в 2016 году Госадмтехнадзор рекомендовал балансодержателю этой детской площадки заменить все устаревшие конструкции на новые и безопасные", - утверждает начальник подмосковного а Татьяна Витушева. Балансодержателем является местная администрация, и именно из-за ее нерасторопных действий, по мнению Витушевой, и произошла трагедия. А всего-то и нужно было, как сделали еще пять лет назад в Москве, поменять качели на современные - с пластиковым сиденьем, практически не имеющим веса, которое крепится не к трубам, а к крепким, но легким цепям или полипропиленовым канатам.