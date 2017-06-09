В Подмосковье задержан 21-летний насильник, домогавшийся семилетней девочки на детской площадке Рубрики: Криминал

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Вечером 7 июня 2017 года в подмосковном городе Руза к играющей на детской площадке семилетней девочки подошел мужчина и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В ходе оперативно-следственных мероприятий в Рузском районе задержан местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.



Следственным отделом по Рузе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней девочки, - сообщили



В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время следователи устанавливают всех обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы Московской области задержали подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.Вечером 7 июня 2017 года в подмосковном городе Руза к играющей на детской площадке семилетней девочки подошел мужчина и совершил с ней насильственные действия сексуального характера. В ходе оперативно-следственных мероприятий в Рузском районе задержан местный житель, подозреваемый в совершении указанного преступления.Следственным отделом по Рузе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении семилетней девочки, - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального ГСУ СК.В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время следователи устанавливают всех обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.



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