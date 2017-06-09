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Собянин: "Программа реновации в Москве является примером инвестпроекта обновления жилфонда"
10 июня 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Программа реновации является примером инвестиционного проекта в сфере социального строительства, а не вопрос величины столичного бюджета и его расходования. Об этом ТАСС мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы предполагаем, что жилье, которое мы будем строить под переселение, будет окупаться за счет продажи на коммерческом рынке части построенного жилья. Это история про то, что мы можем создать инвестиционный проект, который будет самоокупаемым. Это не из той серии, что взяли, настроили, "накидали" бюджетных денег", - сказал он.

По словам мэра столицы, окупаемость построенного жилья будет обеспечиваться, например, продажей половины квартир в доме, в то время как другая половина будет предоставлена для переселения.

"Все, что связано с благоустройством, с инженерными коммуникациями, детскими садами, школами, дорогами и так далее, город возьмет на себя. Но это и так его обязанность", - добавил Собянин.
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Суббота, 10 июня 2017 г. // Последняя новость 16:00
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