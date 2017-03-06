Станции серфинга, цветы и ландшафтная подсветка появятся в зонах отдыха к лету Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Так, зона отдыха на Мещерских прудах традиционно является одной из официально разрешенных зон для летнего купания, однако объекты на ней давно требуют ремонта. Площадку хотят обновить, разделив на 12 тематических зон, обустроить велодорожки и высадить цветочную аллею. На пляже появятся зонты, лежаки и раздевалки, а также прогулочная зона. Также в ходе работ обновят лодочную станцию и пункты проката водного транспорта.



В число других благоустраиваемых зон отдыха попали Можайский плодовый сад, набережная Тараса Шевченко, Большой Очаковский пруд и пруды на проспекте Вернадского. Планируется, что каждую площадку поделят на пешеходную, транспортную и зеленую зоны, создав велодорожки, экотропы, спортивные площадки для мини-футбола, пляжного волейбола и тенниса. Там же появятся веревочные парки и площадки для выгула собак. В зеленой, садовой зоне высадят цветы и кустарники и сделают ландшафтную подсветку. А в Строгинской пойме появятся крытый теннисный корт и футбольный манеж, школа парусного спорта и станция серфинга, а также велодорожки, скамейки, светильники и прочие объекты инфраструктуры.



Урбанисты полагают, что создание одинаковых пространств со стандартным набором функций приводит к "сопротивлению" среды, приводя в пример ситуацию на Крымской набережной. "На ней создали уникальное озеленение, которого нигде нет, - поясняет преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Петр Иванов. - А дальше за этой экосистемой ухаживают так же, как за абстрактным цветником из пятисот тюльпанов. И мы наблюдаем некую деградацию этой экосистемы, потому что за ней не так ухаживают, поддерживать ее не получилось". По мнению экспертов, которое разделяют и обычные москвичи, благоустройство не должно затрагивать в первую очередь живую природу парков и прудов.



О том, что столице



Столичные власти обустраивают и готовят к купальному сезону несколько новых зон отдыха, включая Большой Очаковский пруд и Строгинскую пойму. Площадки поделят на пешеходную транспортную и зеленую зоны, установив новые объекты инфраструктуры: урбанисты полагают, что стандартизация пространства нанесет немало вреда. Об этом пишет "Московский комсомолец" Так, зона отдыха на Мещерских прудах традиционно является одной из официально разрешенных зон для летнего купания, однако объекты на ней давно требуют ремонта. Площадку хотят обновить, разделив на 12 тематических зон, обустроить велодорожки и высадить цветочную аллею. На пляже появятся зонты, лежаки и раздевалки, а также прогулочная зона. Также в ходе работ обновят лодочную станцию и пункты проката водного транспорта.В число других благоустраиваемых зон отдыха попали Можайский плодовый сад, набережная Тараса Шевченко, Большой Очаковский пруд и пруды на проспекте Вернадского. Планируется, что каждую площадку поделят на пешеходную, транспортную и зеленую зоны, создав велодорожки, экотропы, спортивные площадки для мини-футбола, пляжного волейбола и тенниса. Там же появятся веревочные парки и площадки для выгула собак. В зеленой, садовой зоне высадят цветы и кустарники и сделают ландшафтную подсветку. А в Строгинской пойме появятся крытый теннисный корт и футбольный манеж, школа парусного спорта и станция серфинга, а также велодорожки, скамейки, светильники и прочие объекты инфраструктуры.Урбанисты полагают, что создание одинаковых пространств со стандартным набором функций приводит к "сопротивлению" среды, приводя в пример ситуацию на Крымской набережной. "На ней создали уникальное озеленение, которого нигде нет, - поясняет преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук Петр Иванов. - А дальше за этой экосистемой ухаживают так же, как за абстрактным цветником из пятисот тюльпанов. И мы наблюдаем некую деградацию этой экосистемы, потому что за ней не так ухаживают, поддерживать ее не получилось". По мнению экспертов, которое разделяют и обычные москвичи, благоустройство не должно затрагивать в первую очередь живую природу парков и прудов.О том, что столице не хватает разрешенных пляжей с купанием , СМИ говорят уже не первый год, однако расширение числа мест с купанием идет медленно, а пляжи регулярно закрываются из-за проблем с состоянием воды в течение всего сезона. Всего в столице выявлено 47 несанкционированных пляжей, самым опасным из которых признан Джамгаровский пруд. Однако запреты москвичей не останавливают: купаться на Борисовские пруды, где за шесть лет утонули 19 человек, ходят даже в будни, не обращая внимания на предупреждающие таблички. Сами отдыхающие утверждают, что их куда больше беспокоит состояние пляжа и туалетов, а также нечастое присутствие спасателей.



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