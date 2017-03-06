Танцевальный флешмоб и выступления кукольного театра пройдут в центре Москвы в апреле Рубрики: Развлечения

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Фестиваль "Традиция"



16 апреля с 14 до 16 часов в центре столицы пройдет городской флешмоб с участием 70 танцоров детских фольклорных ансамблей. На следующий день состоится концерт с элементами культуры европейских народов. А 22 апреля пройдет концерт и вечер танцев, представляющие культуру славянских национальностей. В последний день фестиваля москвичи смогут послушать концерт исполнителей, совмещающих фольклор и современные музыкальные стили. В рамках фестиваля также выступит кукольный театр народной драмы c юмористическими пьесами. Танцевальный флешмоб и выступления кукольного театра народной драмы пройдут в Москве в рамках фестиваля музыки и танцев "Традиция" с 16 по 23 апреля. Об этом говорится в документах ГБУ "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства", на которые ссылается M24.ru 16 апреля с 14 до 16 часов в центре столицы пройдет городской флешмоб с участием 70 танцоров детских фольклорных ансамблей. На следующий день состоится концерт с элементами культуры европейских народов. А 22 апреля пройдет концерт и вечер танцев, представляющие культуру славянских национальностей. В последний день фестиваля москвичи смогут послушать концерт исполнителей, совмещающих фольклор и современные музыкальные стили. В рамках фестиваля также выступит кукольный театр народной драмы c юмористическими пьесами.



Предыдущая статья | Следующая статья

