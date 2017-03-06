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Танцевальный флешмоб и выступления кукольного театра пройдут в центре Москвы в апреле
10 марта 2017 г. | Время публикации 09:08 | Последние изменения 10:29
Рубрики: Развлечения  
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Фестиваль "Традиция"
Танцевальный флешмоб и выступления кукольного театра народной драмы пройдут в Москве в рамках фестиваля музыки и танцев "Традиция" с 16 по 23 апреля. Об этом говорится в документах ГБУ "Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства", на которые ссылается M24.ru.

16 апреля с 14 до 16 часов в центре столицы пройдет городской флешмоб с участием 70 танцоров детских фольклорных ансамблей. На следующий день состоится концерт с элементами культуры европейских народов. А 22 апреля пройдет концерт и вечер танцев, представляющие культуру славянских национальностей. В последний день фестиваля москвичи смогут послушать концерт исполнителей, совмещающих фольклор и современные музыкальные стили. В рамках фестиваля также выступит кукольный театр народной драмы c юмористическими пьесами.
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