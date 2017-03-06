Пассажиров подземки попросят придерживать двери в вестибюлях

27 февраля 2017 г. Пассажиров московского метро просят снимать рюкзаки

Рюкзаки на спине в метро не противоречат правилам метрополитена, но зачастую доставляют неудобства другим пассажирам. С начала года в пассажирских зонах станций, на эскалаторах и в переходах просят снимать рюкзаки.