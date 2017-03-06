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Пассажиров подземки попросят придерживать двери в вестибюлях
10 марта 2017 г. | Время публикации 13:07 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
10 марта в метрополитене начнут транслировать новое звуковое объявление. Пассажиров попросят придерживать входные двери в вестибюлях, что необходимо не только для удобства следующих позади, но и во избежание поломки дверных механизмов. Как сообщили порталу мэра и правительства столицы в пресс-службе метрополитена, эту информацию будут ежедневно транслировать на всех станциях.

В начале года в метро начали звучать объявления с просьбой снимать во время поездок рюкзаки, которые могут доставить неудобства другим пассажирам. Плакаты на эту тему можно также увидеть на станциях Кольцевой, Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Серпуховско-Тимирязевской линий. По данным пресс-службы, такие аудиосообщения и плакаты оказались эффективны: пассажиры присылают обращения с благодарностью и словами в поддержку проекта, и многие из них действительно снимают ручную кладь с плеч, чтобы не мешать другим пассажирам.
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