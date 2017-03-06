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В Красногорске полиция перехватила микроавтобус с подозреваемым в похищении мальчика
10 марта 2017 г. | Время публикации 17:45 | Последние изменения 17:58
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
Неизвестные в пятницу днем похитили ребенка возле дома номер 8 на Новопесчаной улице в столичном районе Сокол, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Для поиска злоумышленников был введен план "Перехват".

Позднее автомобиль предполагаемых злоумышленников в ходе спецоперации был обнаружен в подмосковном Красногорске. "Микроавтобус с подозреваемыми в похищении 11-летнего мальчика остановлен, план "Перехват" отменен", - сообщает источник агентства "Москва". По его словам, преступник пытался скрыться на микроавтобусе Hyundai с московскими номерами.
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