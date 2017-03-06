Москва доплатит РЖД почти полмиллиарда за сокращение интервалов движения поездов на МЦК Рубрики: Метрополитен

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Первоначальная цитата гласила: "Около 450 миллионов рублей может составить доплата по контракту с РЖД. Хочу подчеркнуть, что цифра предварительная, и мы с РЖД еще ведем расчеты". Сейчас слова Латыпова в заметке выглядят иначе: "Мы сейчас считаем, сколько может составить доплата по контракту с РЖД. Пока рано говорить о точной сумме".



Ранее представитель городского дептранса Гамид Булатов заявил, что интервал движения поездов на МЦК уже к маю планируется сократить до пяти минут в часы пик. Заммэра Москвы Максим Ликсутов в феврале За сокращение интервалов движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) РЖД получит доплату в размере около 450 миллионов рублей. Об этом в пятницу днем сообщило агентство "Москва" со ссылкой на первого замначальника по стратегическому развитию и клиентской работе столичного метро Романа Латыпова. Спустя некоторое время материал был отредактирован "по просьбе пресс-службы метрополитена" и сумма доплаты исчезла из текста.Первоначальная цитата гласила: "Около 450 миллионов рублей может составить доплата по контракту с РЖД. Хочу подчеркнуть, что цифра предварительная, и мы с РЖД еще ведем расчеты". Сейчас слова Латыпова в заметке выглядят иначе: "Мы сейчас считаем, сколько может составить доплата по контракту с РЖД. Пока рано говорить о точной сумме".Ранее представитель городского дептранса Гамид Булатов заявил, что интервал движения поездов на МЦК уже к маю планируется сократить до пяти минут в часы пик. Заммэра Москвы Максим Ликсутов в феврале утверждал , что в текущем году на МЦК будет запущено 13 дополнительных составов, благодаря чему интервалы между поездами сократятся с шести до четырех минут.



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