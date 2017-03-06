]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
марта
pda
Поиск
Архив

Москва доплатит РЖД почти полмиллиарда за сокращение интервалов движения поездов на МЦК
10 марта 2017 г. | Время публикации 19:29
Рубрики: Метрополитен  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
За сокращение интервалов движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) РЖД получит доплату в размере около 450 миллионов рублей. Об этом в пятницу днем сообщило агентство "Москва" со ссылкой на первого замначальника по стратегическому развитию и клиентской работе столичного метро Романа Латыпова. Спустя некоторое время материал был отредактирован "по просьбе пресс-службы метрополитена" и сумма доплаты исчезла из текста.

Первоначальная цитата гласила: "Около 450 миллионов рублей может составить доплата по контракту с РЖД. Хочу подчеркнуть, что цифра предварительная, и мы с РЖД еще ведем расчеты". Сейчас слова Латыпова в заметке выглядят иначе: "Мы сейчас считаем, сколько может составить доплата по контракту с РЖД. Пока рано говорить о точной сумме".

Ранее представитель городского дептранса Гамид Булатов заявил, что интервал движения поездов на МЦК уже к маю планируется сократить до пяти минут в часы пик. Заммэра Москвы Максим Ликсутов в феврале утверждал, что в текущем году на МЦК будет запущено 13 дополнительных составов, благодаря чему интервалы между поездами сократятся с шести до четырех минут.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Поезда на Московском центральном кольце станут ходить чаще
14 февраля 2017 г.
Поезда на Московском центральном кольце станут ходить чаще
Запуск 13 дополнительных составов позволит сократить интервалы движения поездов в часы пик с шести до четырех минут. На ряде станций появятся дополнительные парковки, выходы и новые маршруты наземного транспорта.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.03.2017   22:47
1
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>