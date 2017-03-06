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Багдасарян получила год исправительных работ за подделку больничного
10 марта 2017 г. | Время публикации 18:47
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
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Агентство городских новостей "Москва"
Агентство городских новостей "Москва"
Мировой суд в пятницу, 10 марта, признал виновной стритрейсершу Мару Багдасарян по делу о подделке больничного листа, с помощью которого гонщица пыталась уклониться от общественных работ. Заседание по просьбе самой Багдасарян проходило в особом порядке, без исследования доказательств, сообщает "Интерфакс".

В качестве наказания суд приговорил стритрейсершу к году исправительных работ по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Как отмечается, при рассмотрении дела в особом порядке при вынесении приговора назначается не более двух третей максимального срока, предусмотренного за совершение преступления.

Уголовное дело на Багдасарян полиция возбудила около месяца назад. Это произошло после того, как Багдасарян предъявила судебному приставу-исполнителю и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол поддельный больничный, чтобы уклониться от назначенных судом обязательных работ. Статья о подделке документов предусматривает наказание от штрафа до 80 тысяч рублей до обязательных работ на срок до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет.

Напомним, в ноябре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях со стороны Багдасарян и назначил ей 595 часов обязательных работ, а также административные аресты на 10 и 14 суток и штрафы в размере 183 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. В январе этого года суд вновь отправил ее под административный арест за прогулы обязательных работ. 21 марта Савеловский суд рассмотрит иск прокуратуры о прекращении действия ее водительских прав.
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