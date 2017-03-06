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Реверсивные турникеты заработали на двух станциях МЦК
10 марта 2017 г. | Время публикации 10:50 | Последние изменения 12:47
Рубрики: Общественный транспорт  
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Global Look Press
Реверсивный принцип действия начали применять на ряде турникетов Московского центрального кольца. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, такие турникеты при необходимости могут работать как на вход пассажиров в сторону эскалаторов, так и на их выход в вестибюль.

Турникеты начали работать на станциях "Окружная" и "Лихоборы": в утренние часы пик большинство их работает на вход пассажиров, а в вечерние - на выход, переключение осуществляется в ручном режиме. Такая технология позволяет увеличить пропускную способность примерно на 40%: в дальнейшем этот опыт могут распространить на другие станции МЦК.

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Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 15:41
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