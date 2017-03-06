Ночные дежурства предложили ввести на пляжах столичного региона

3 августа 2016 г. Купальщиков никак не могут отвадить от пруда с самой дурной репутацией

С начала сезона на Джамгаровском пруду погибли пять человек, за десять лет - 25. Несмотря на постоянные патрули и обилие запрещающих табличек, отдыхающие упорно лезут в воду даже в присутствии полиции.