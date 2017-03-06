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Ночные дежурства предложили ввести на пляжах столичного региона
10 марта 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 10:27
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Работу спасательных постов на пляжах Москвы и Подмосковья предлагают перевести на круглосуточный режим. Об этом M24.ru рассказал председатель Всероссийского общества спасения на водах Петр Нелезин. По его словам, подобные изменения в стандарте спасательных постов соответствуют передовому опыту курортных стран и помогут сохранить жизни и здоровье граждан. Спасательные посты на пляжах предлагается использовать не только летом, но и зимой, организовывая там наблюдение за рыбаками.

В департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отметили, что такой подход может быть полезным и снизит количество пострадавших и утонувших. Однако предварительно нужно проработать вопрос питания, обеспечения и оснащения общественных спасателей во время ночных смен. Другие эксперты отмечают, что большая часть травматизма происходит на несанкционированных пляжах и на тех водоемах, где купаться запрещено. Для предотвращения таких случаев следует доработать стратегию патрулирования купальных зон. Сами же горожане объясняют свое отчаянное стремление искупаться в запрещенном месте тем, что в столице не хватает разрешенных пляжей с купанием.
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