Ночные дежурства предложили ввести на пляжах столичного региона

Работу спасательных постов на пляжах Москвы и Подмосковья предлагают перевести на круглосуточный режим. Об этом M24.ru
рассказал председатель Всероссийского общества спасения на водах Петр Нелезин. По его словам, подобные изменения в стандарте спасательных постов соответствуют передовому опыту курортных стран и помогут сохранить жизни и здоровье граждан. Спасательные посты на пляжах предлагается использовать не только летом, но и зимой, организовывая там наблюдение за рыбаками.
В департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций отметили, что такой подход может быть полезным и снизит количество пострадавших и утонувших. Однако предварительно нужно проработать вопрос питания, обеспечения и оснащения общественных спасателей во время ночных смен. Другие эксперты отмечают, что большая часть травматизма происходит на несанкционированных пляжах и на тех водоемах, где купаться запрещено
. Для предотвращения таких случаев следует доработать стратегию патрулирования купальных зон. Сами же горожане объясняют свое отчаянное стремление искупаться в запрещенном месте тем, что в столице не хватает
разрешенных пляжей с купанием.