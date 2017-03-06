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На ограждениях стройплощадок появится вся информация о строящемся объекте
10 марта 2017 г. | Время публикации 14:17 | Последние изменения 15:31
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Столичным застройщикам разрешили раскрывать полную информацию об объекте на ограждении стройплощадки. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, жители смогут увидеть, как будет выглядеть будущее здание, узнать имя автора проекта и даже посмотреть сроки строительства с помощью QR-кода.

По новым правилам на ограждении должен появиться QR-код, с помощью которого пользователи попадут на страницу сервиса "Все стройки Москвы". Здесь жители смогут узнать сроки окончания работ и посмотреть другие объекты, строящиеся в их районе. А сами временные ограждения будут иметь декоративно-художественное оформление: там могут появиться интерьеры общественных пространств, виды из окон или текстовые изображения, не являющиеся рекламой.

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Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 15:41
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