На ограждениях стройплощадок появится вся информация о строящемся объекте

Столичным застройщикам разрешили раскрывать полную информацию об объекте на ограждении стройплощадки. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, жители смогут увидеть, как будет выглядеть будущее здание, узнать имя автора проекта и даже посмотреть сроки строительства с помощью QR-кода.
По новым правилам на ограждении должен появиться QR-код, с помощью которого пользователи попадут на страницу сервиса "Все стройки Москвы". Здесь жители смогут узнать сроки окончания работ и посмотреть другие объекты, строящиеся в их районе. А сами временные ограждения будут иметь декоративно-художественное оформление: там могут появиться интерьеры общественных пространств, виды из окон или текстовые изображения, не являющиеся рекламой.