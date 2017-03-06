На ограждениях стройплощадок появится вся информация о строящемся объекте

17 апреля 2015 г. За грязными стройками в центре начнут фотоохоту

В центре Москвы дважды в месяц будут проводить рейды и фотографировать нарушения на стройплощадках. На фото будут фиксировать отсутствие моек для грузовиков, неправильное ограждение, портящиеся фасады.