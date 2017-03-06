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В столице обезвредили преступников, незаконно обналичивавших деньги с пластиковых карт
10 марта 2017 г. | Время публикации 13:43 | Последние изменения 15:30
Рубрики: Криминал  
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Национальная гвардия РФ
Cотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве с пластиковыми картами. Как сообщили РИА "Новости" в пресс-службе войск национальной гвардии, около 4 часов утра на пульт вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии поступила информация о том, что в одном из отделений банка на Нахимовском проспекте, неизвестные обналичивают крупную сумму денег с различных пластиковых карт.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали четверых неизвестных, которые попытались скрыться на автомобиле и избавиться от денег, раскидав купюры по проезжей части. В салоне авто были обнаружены и изъяты 15 пластиковых карт с пин-кодами, оформленные на разные фамилии, 10 мобильных телефонов, сим-карты и три миллиона рублей.
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Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 15:41
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