В столице обезвредили преступников, незаконно обналичивавших деньги с пластиковых карт

Cотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве с пластиковыми картами. Как сообщили РИА "Новости"
в пресс-службе войск национальной гвардии, около 4 часов утра на пульт вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии поступила информация о том, что в одном из отделений банка на Нахимовском проспекте, неизвестные обналичивают крупную сумму денег с различных пластиковых карт.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии задержали четверых неизвестных, которые попытались скрыться на автомобиле и избавиться от денег, раскидав купюры по проезжей части. В салоне авто были обнаружены и изъяты 15 пластиковых карт с пин-кодами, оформленные на разные фамилии, 10 мобильных телефонов, сим-карты и три миллиона рублей.