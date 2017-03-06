В Новой Москве вместо обещанных спортцентров и поликлиник возводятся очередные многоэтажки Рубрики: Недвижимость

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Так, на участке, предназначенном под универмаг, застройщик уже построил новый жилой корпус, а на месте планируемого спортивно-торгового центра анонсировал еще один высотный многоквартирный дом. Часть социальных объектов теперь обещают возвести на земельных участках, которые не принадлежат застройщику, а находятся в собственности третьих лиц. При этом с собственниками этих участков никто не связывался и не согласовывал строительство объектов, отмечают активисты.



"Основная проблема заключается в том, что реализуемый сейчас проект отличается от изначального и уже существенно ухудшает условия жизни людей. Вместо малоэтажного социального объекта построили высотный жилой дом, загораживающий соседние дома от солнца. Если будет возведена еще одна высотка вместо спортивного центра, то она полностью перекроет доступ в квартирах к солнечному свету, не говоря уже о виде из окна у жителей", - заявил представитель ОНФ Илья Свиридов.



Примечательно, что изменения в проекте обсуждались на публичных слушаниях в ноябре 2016 года, однако попасть на них никто из жильцов попросту не смог: о дате не сообщалось до последнего момента, а в залы пускали только ограниченное количество людей. В связи с этой ситуацией активисты направили обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. Жители комплекса "Москва А101", который возводится на территории Новой Москвы, покупали квартиры, доверившись застройщику, который обещал возвести рядом с домом детский сад, школу, поликлинику и продуктовые магазины. Однако уже в процессе реализации проект начал меняться, и сейчас вместо необходимой инфраструктуры там возводятся очередные многоэтажки, сообщает столичный штаб "Общероссийского народного фронта".Так, на участке, предназначенном под универмаг, застройщик уже построил новый жилой корпус, а на месте планируемого спортивно-торгового центра анонсировал еще один высотный многоквартирный дом. Часть социальных объектов теперь обещают возвести на земельных участках, которые не принадлежат застройщику, а находятся в собственности третьих лиц. При этом с собственниками этих участков никто не связывался и не согласовывал строительство объектов, отмечают активисты."Основная проблема заключается в том, что реализуемый сейчас проект отличается от изначального и уже существенно ухудшает условия жизни людей. Вместо малоэтажного социального объекта построили высотный жилой дом, загораживающий соседние дома от солнца. Если будет возведена еще одна высотка вместо спортивного центра, то она полностью перекроет доступ в квартирах к солнечному свету, не говоря уже о виде из окна у жителей", - заявил представитель ОНФ Илья Свиридов.Примечательно, что изменения в проекте обсуждались на публичных слушаниях в ноябре 2016 года, однако попасть на них никто из жильцов попросту не смог: о дате не сообщалось до последнего момента, а в залы пускали только ограниченное количество людей. В связи с этой ситуацией активисты направили обращение в Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы.



Предыдущая статья | Следующая статья

