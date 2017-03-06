Грабители избили гулявшую с лошадьми девушку и похитили седла Рубрики: Криминал

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"26-летняя девушка прогуливалась с двумя своими лошадьми, когда на нее напали двое неизвестных. Злоумышленники избили потерпевшую и сняли с лошадей седла общей стоимостью 20 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.



Полиции удалось оперативно задержать преступников. Ими оказались 37-летний уроженец Саратовской области и 32-летняя бездомная москвичка. В их отношении возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемые уже дали признательные показания. На северо-западе столицы мужчина и женщина избили прогуливавшуюся с лошадьми девушку и похитили два седла, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев в Международный женский день, 8 марта."26-летняя девушка прогуливалась с двумя своими лошадьми, когда на нее напали двое неизвестных. Злоумышленники избили потерпевшую и сняли с лошадей седла общей стоимостью 20 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.Полиции удалось оперативно задержать преступников. Ими оказались 37-летний уроженец Саратовской области и 32-летняя бездомная москвичка. В их отношении возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемые уже дали признательные показания.



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