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Грабители избили гулявшую с лошадьми девушку и похитили седла
10 марта 2017 г. | Время публикации 16:22 | Последние изменения 17:31
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
На северо-западе столицы мужчина и женщина избили прогуливавшуюся с лошадьми девушку и похитили два седла, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на улице Героев Панфиловцев в Международный женский день, 8 марта.

"26-летняя девушка прогуливалась с двумя своими лошадьми, когда на нее напали двое неизвестных. Злоумышленники избили потерпевшую и сняли с лошадей седла общей стоимостью 20 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.

Полиции удалось оперативно задержать преступников. Ими оказались 37-летний уроженец Саратовской области и 32-летняя бездомная москвичка. В их отношении возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемые уже дали признательные показания.
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