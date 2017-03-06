В СМИ попали подробности законопроекта по сносу московских хрущевок

6 марта 2017 г. В программу сноса ветхого жилья могут включить панельные девятиэтажки

В мэрии ранее заявили, что в новую программу сноса попадут 8 тысяч жилых домов, однако в столице сейчас только 7 тысяч пятиэтажных хрущевок. Источники утверждают, что в программу попадут и другие дома.