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В СМИ попали подробности законопроекта по сносу московских хрущевок
10 марта 2017 г. | Время публикации 15:05
Рубрики: Недвижимость, Коммунальное хозяйство  
Сюжет: Снос и реконструкция московских пятиэтажек
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Moscow-Live.ru
В пятницу, 10 марта, в Госдуму должен быть внесен законопроект, который снимет правовые препятствия для реализации программы сноса столичных пятиэтажек. По данным "Коммерсанта", документ призван упростить нормативные процедуры по имущественно-земельным вопросам для ускорения строительства многоквартирных домов и инфраструктурных объектов, сократить сроки и упростить процедуры подготовки градостроительной документации, а также "установить особенности технического присоединения" новых объектов к инфраструктуре.

Как отмечает издание, речь идет о поправках сразу к нескольким действующим кодексам и законам. Так, власти смогут сами определять содержание программы и источники ее финансирования, составлять перечни домов для сноса и определять порядок замены жилья для собственников. В законопроекте подчеркивается, что сноситься могут не только дома из списка на ликвидацию, но и те, что попадают в границы подлежащей "реновации" территории. В начале марта об этом сообщала газета "Ведомости", утверждая, что снос может затронуть и девятиэтажные дома.

В документе также называется точное число домов, которые попадут под ликвидацию: 7934. В них проживают 1,6 миллиона человек, а общая площадь квартир составляет 25,1 миллиона квадратных метров. Предполагается, что строительство каждого нового дома будет вестись в пять этапов, последний из которых - заселение жильцов - должен быть реализован не позднее чем через 1581 день. Стоимость программы с учетом необходимой инфраструктуры столичные власти оценили в 3,5 триллиона рублей. При этом эксперты, опрошенные "Коммерсантом", считают, что эта цифра занижена: куда реалистичнее звучит сумма 6 триллионов.

Отметим, что накануне мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что новое жилье для переселенцев по планировке будет максимально точно походить на прежние квартиры. "Жилая площадь - метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом полуаварийном доме - добротная современная квартира", - заявил градоначальник. Он также отметил, что на программу ликвидации устаревшего жилья пойдут деньги, собранные с жильцов сносимых пятиэтажек в качестве платы за капремонт. Внесенный в Госдуму законопроект должен решить связанные с этим вопросы.
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