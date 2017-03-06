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Ильдар Дадин задержан при проведении пикета в центре столицы
10 марта 2017 г. | Время публикации 11:24 | Последние изменения 12:48
Рубрики: Общество  
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Ильдар Дадин | Moscow-Live.ru
Активист Ильдар Дадин был задержан сотрудниками полиции во время проведения одиночного пикета перед зданием Федеральной службы исполнения наказаний в центре Москвы. Как передает корреспондент "Интерфакса", Ильдар Дадин и Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу управления Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии Александра Тереха.

После того, как Дадин попросил сотрудников полиции зачитать ему его права и основания требований предъявить документы, он был сопровожден в полицейский автомобиль с маркировками Отделения внутренних дел по столичному району Якиманка. Лев Пономарев продолжает одиночный пикет у здания ФСИН на улице Житная.

Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В декабре 2015 года он был приговорён к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до двух с половиной лет. В конце февраля 2016 года президиум Верховного суда РФ постановил отменить приговор, освободить Дадина и признать за ним право на реабилитацию.
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Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 15:41
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