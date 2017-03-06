Пассажиры на юге столицы ограбили и едва не задушили таксиста Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Трое неизвестных напали на таксиста на юге Москвы, пытавшись задушить его ремнем, и забрали деньги. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД РФ по Москве, накануне в полицию обратился водитель такси с заявлением о разбое на Чертановской улице.



По словам водителя, трое неизвестных сели в его машину Skoda Rapid, один из пассажиров сзади накинул ремень на шею водителю и стал его душить. Злоумышленники забрали у водителя деньги, сотовой телефон, планшетный компьютер и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск нападавших.



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