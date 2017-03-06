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Пассажиры на юге столицы ограбили и едва не задушили таксиста
10 марта 2017 г. | Время публикации 09:42 | Последние изменения 10:30
Рубрики: Происшествия  
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Трое неизвестных напали на таксиста на юге Москвы, пытавшись задушить его ремнем, и забрали деньги. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУМВД РФ по Москве, накануне в полицию обратился водитель такси с заявлением о разбое на Чертановской улице.

По словам водителя, трое неизвестных сели в его машину Skoda Rapid, один из пассажиров сзади накинул ремень на шею водителю и стал его душить. Злоумышленники забрали у водителя деньги, сотовой телефон, планшетный компьютер и скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск нападавших.
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Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 15:41
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