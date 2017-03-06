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Пассажиры МЦК на 10 минут застряли в "Ласточке" из-за поломки дверей
10 марта 2017 г. | Время публикации 18:22
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
У прибывшего на станцию "Ботанический сад" Московского центрального кольца поезда "Ласточка" на протяжении примерно 10 минут не открывались двери, сообщает агентство "Москва". Пассажиры все это время не могли покинуть вагоны, а движение по МЦК по часовой стрелке фактически остановилось.

В пресс-службе магистрали отметили, что инцидент произошел около 17:00 из-за технического сбоя. В 17:10 двери были разблокированы, а пассажиров попросили продолжить поездку на других "Ласточках".

"В настоящее время в районе станции "Ботанический сад" поезда следуют в нормальном режиме. К выходу на линию готовится резервный поезд, чтобы как можно скорее нормализовать интервал. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заявили в пресс-службе.
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