Пассажиры МЦК на 10 минут застряли в "Ласточке" из-за поломки дверей

У прибывшего на станцию "Ботанический сад" Московского центрального кольца поезда "Ласточка" на протяжении примерно 10 минут не открывались двери, сообщает агентство "Москва"
. Пассажиры все это время не могли покинуть вагоны, а движение по МЦК по часовой стрелке фактически остановилось.
В пресс-службе магистрали отметили, что инцидент произошел около 17:00 из-за технического сбоя. В 17:10 двери были разблокированы, а пассажиров попросили продолжить поездку на других "Ласточках".
"В настоящее время в районе станции "Ботанический сад" поезда следуют в нормальном режиме. К выходу на линию готовится резервный поезд, чтобы как можно скорее нормализовать интервал. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - заявили в пресс-службе.