Студент попал в реанимацию после разговора по айфону Рубрики: Происшествия

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Пострадавший потерял сознание, скорую ему вызвали другие люди, находившиеся в тот момент в квартире. Он был доставлен в реанимацию и уже идет на поправку. По словам его приятеля Дмитрия, экспертизой телефона пока никто не занимался. Друзья предполагают, что причиной стала неисправность в самом аппарате iPhone либо в зарядном устройстве. Иностранный студент московского вуза получил электротравму и ожоги и оказался в реанимации из-за своего iPhone. Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 8 марта 22-летний сириец Ратеб Альфанус получил разряд током в голову. Это произошло, когда Ратеб говорил с другом по гаджету, который в тот момент стоял на зарядке.Пострадавший потерял сознание, скорую ему вызвали другие люди, находившиеся в тот момент в квартире. Он был доставлен в реанимацию и уже идет на поправку. По словам его приятеля Дмитрия, экспертизой телефона пока никто не занимался. Друзья предполагают, что причиной стала неисправность в самом аппарате iPhone либо в зарядном устройстве.



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