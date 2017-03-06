]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
10
марта
pda
Поиск
Архив

Студент попал в реанимацию после разговора по айфону
10 марта 2017 г. | Время публикации 12:33 | Последние изменения 12:50
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Иностранный студент московского вуза получил электротравму и ожоги и оказался в реанимации из-за своего iPhone. Как пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 8 марта 22-летний сириец Ратеб Альфанус получил разряд током в голову. Это произошло, когда Ратеб говорил с другом по гаджету, который в тот момент стоял на зарядке.

Пострадавший потерял сознание, скорую ему вызвали другие люди, находившиеся в тот момент в квартире. Он был доставлен в реанимацию и уже идет на поправку. По словам его приятеля Дмитрия, экспертизой телефона пока никто не занимался. Друзья предполагают, что причиной стала неисправность в самом аппарате iPhone либо в зарядном устройстве.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
10.03.2017   15:50
4
12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 10 марта 2017 г. // Последняя новость 15:41
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>