Аномально теплая погода ожидается в Москве в выходные Рубрики: Погода

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По данным синоптиков, в субботу небо немного нахмурится. В Москве обойдется без осадков, но по области местами могут пройти небольшие дожди. Температура ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем 5-7 градусов выше нуля. В воскресенье вероятность осадков еще меньше, облака поредеют. Ночью температура около нуля градусов, днем плюс 5-7. Предстоящие выходные порадуют жителей столичного региона сухой и теплой погодой: температура будет соответствовать скорее апрельским значениям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на погодный центр "Фобос".По данным синоптиков, в субботу небо немного нахмурится. В Москве обойдется без осадков, но по области местами могут пройти небольшие дожди. Температура ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем 5-7 градусов выше нуля. В воскресенье вероятность осадков еще меньше, облака поредеют. Ночью температура около нуля градусов, днем плюс 5-7.



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