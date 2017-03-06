Аномально теплая погода ожидается в Москве в выходные

Предстоящие выходные порадуют жителей столичного региона сухой и теплой погодой: температура будет соответствовать скорее апрельским значениям, сообщает РИА "Новости"
со ссылкой на погодный центр "Фобос".
По данным синоптиков, в субботу небо немного нахмурится. В Москве обойдется без осадков, но по области местами могут пройти небольшие дожди. Температура ночью от 0 до плюс 2 градусов, днем 5-7 градусов выше нуля. В воскресенье вероятность осадков еще меньше, облака поредеют. Ночью температура около нуля градусов, днем плюс 5-7.