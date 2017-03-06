Двух человек задержали перед встречей властей с валютными заемщиками Рубрики: Общество

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В Доме правительства должна пройти встреча представителей валютных ипотечников с министром финансов Антоном Силуановым. Двое представителей зашли внутрь Дома правительства. У здания находятся около 70 человек, возле входа дежурят десять сотрудников ОМОНа.



В начале февраля валютные заемщики сутки стояли перед Домом правительства в Москве и требовали встретиться с Силуановым. Участники протестной акции выступили с требованием перевести их кредиты в рубли по курсу валюты, который был установлен в момент заключения договора с банком. Как рассказывала участница акции Оксана Московская, в приемной Дома правительства стояла очередь из 300 валютных заемщиков, и в здании ночевали более 60 человек. 11 февраля заемщики проводили пикеты у зданий московских офисов



Полиция задержала двоих человек во время пикетов валютных заемщиков, проводивших акцию перед Домом правительства в Москве. Как сообщает корреспондент РБК , участники акции держали плакаты со словами: "Валютная ипотека - раковая опухоль на теле Москвы", "Собянина лечить будем?".В Доме правительства должна пройти встреча представителей валютных ипотечников с министром финансов Антоном Силуановым. Двое представителей зашли внутрь Дома правительства. У здания находятся около 70 человек, возле входа дежурят десять сотрудников ОМОНа.В начале февраля валютные заемщики сутки стояли перед Домом правительства в Москве и требовали встретиться с Силуановым. Участники протестной акции выступили с требованием перевести их кредиты в рубли по курсу валюты, который был установлен в момент заключения договора с банком. Как рассказывала участница акции Оксана Московская, в приемной Дома правительства стояла очередь из 300 валютных заемщиков, и в здании ночевали более 60 человек. 11 февраля заемщики проводили пикеты у зданий московских офисов пяти банков , в том числе "Альфа-банка", "Росбанка" и ВТБ. Несмотря на то, что большинство пикетов были согласованы, полиция начала задержания без объяснения причин, однако впоследствии всех участников акции отпустили.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 12 февраля 2017 г. Полиция отпустила валютных заемщиков, задержанных во время субботних пикетов

Акции проходили у зданий московских офисов пяти банков, включая "Альфа-банк", ВТБ и "Росбанк". Пикеты были согласованы, однако полиция начала задержания без объяснения причин. Позднее все заемщики были освобождены.

