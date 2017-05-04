Собянин: территория бывшего завода ЗИЛ станет "городом в городе"

26 апреля 2017 г. Жилой комплекс из четырех башен построят на территории ЗИЛ

Здание состоит из четырех жилых башен и трехуровневой части с универмагом, кафе, объектами ритейла и супермаркетом. Фасады, обращенные к главному бульвару ЗИЛ, включат в себя элементы исторического фасада бывшего прессового цеха.