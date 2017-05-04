Собянин: территория бывшего завода ЗИЛ станет "городом в городе"

Около 77 тысяч человек будут проживать на территории бывшего завода ЗИЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход работ по комплексной застройке промышленной зоны бывшего автозавода. Его слова приводит ТАСС.
"По сути дела, здесь будет построен средний российский город на 77 тысяч жителей. Но это не просто спальный район Москвы, это действительно комплексный город, который даст 66 тысяч рабочих мест", - отметил мэр. В частности, по его словам, на ЗИЛе будут построены технопарки, офисы и культурные центры.
Кроме того, там заканчивается строительство спортивного кластера, начинается строительство улично-дорожной сети, парковых территорий и набережной, не уступающей набережной Орсе в Париже или Круазетт в Каннах
. А к 2019 году на ЗИЛе планируется построить московский филиал Эрмитажа
. Там же появится здание из четырех жилых башен
и трехуровневой части с универмагом, кафе, объектами ритейла и супермаркетом. Фасады, обращенные к главному бульвару ЗИЛ, включат в себя элементы исторического фасада бывшего прессового цеха.