Первые автоматические парковки появятся в Подмосковье к концу года Областная инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

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"Инвесторов у нас много, есть целый ряд компаний, которые жаждут заполучить интересный проект и готовы его проинвестировать. То есть претенденты есть, и как только мы подойдем к конкретике, а мы подойдем к ней в ближайшее время, мы найдем инвестора, и он реализует пилотный проект, возможно, в той же Павшинской пойме, где на сегодняшний день припарковать автомобиль – большая проблема. Застройщикам это будет крайне интересно", - отметил Андреев. Стоимость машино-места при покупке в собственность на автоматической лифтовой парковке может составить от 200 до 250 тысяч рублей.



"Человек подъезжает, получает определенный персональный код, ставит машину, и она при помощи лифта отправляется наверх на определенное место. Таким же образом, приходя обратно, чтобы забрать машину, человек набирает код, и машина возвращается. Это также интересно и с точки зрения безопасности: машину никак не украдут. Сам процесс занимает ровно три минуты", - пояснил Андреев, уточнив, что место на парковке можно будет и арендовать за 50 – 100 рублей в час: автоматическая парковка занимает небольшую площадь и может располагаться как под, так и над землей, вмещая от 34 до 50 машин. Смонтировать ее можно примерно за месяц, парковки разработаны японской компанией "NH Parking Sуstems", успешно внедрившей более 1300 парковок в Тайване, Корее и Японии. В дальнейшем разместить автоматические парковки могут и в Москве.



"В Москве, скорее всего, парковки будут расположены в надземном варианте, так как там сложно углубляться под землю, ведь под землей очень много коммуникаций, метро и так далее. А вот в области могут быть и подземные варианты, так как там не так много сетей и всего прочего", - отметил Андреев.



Первая автоматическая парковка с лифтовой системой может появиться в Московской области в IV квартале 2017 года. Об этом в интервью агентству "Москва" сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев."Инвесторов у нас много, есть целый ряд компаний, которые жаждут заполучить интересный проект и готовы его проинвестировать. То есть претенденты есть, и как только мы подойдем к конкретике, а мы подойдем к ней в ближайшее время, мы найдем инвестора, и он реализует пилотный проект, возможно, в той же Павшинской пойме, где на сегодняшний день припарковать автомобиль – большая проблема. Застройщикам это будет крайне интересно", - отметил Андреев. Стоимость машино-места при покупке в собственность на автоматической лифтовой парковке может составить от 200 до 250 тысяч рублей."Человек подъезжает, получает определенный персональный код, ставит машину, и она при помощи лифта отправляется наверх на определенное место. Таким же образом, приходя обратно, чтобы забрать машину, человек набирает код, и машина возвращается. Это также интересно и с точки зрения безопасности: машину никак не украдут. Сам процесс занимает ровно три минуты", - пояснил Андреев, уточнив, что место на парковке можно будет и арендовать за 50 – 100 рублей в час: автоматическая парковка занимает небольшую площадь и может располагаться как под, так и над землей, вмещая от 34 до 50 машин. Смонтировать ее можно примерно за месяц, парковки разработаны японской компанией "NH Parking Sуstems", успешно внедрившей более 1300 парковок в Тайване, Корее и Японии. В дальнейшем разместить автоматические парковки могут и в Москве."В Москве, скорее всего, парковки будут расположены в надземном варианте, так как там сложно углубляться под землю, ведь под землей очень много коммуникаций, метро и так далее. А вот в области могут быть и подземные варианты, так как там не так много сетей и всего прочего", - отметил Андреев.



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