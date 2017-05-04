16 мостов МЦК подсветят белым цветом Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru До конца этого года на 16 железнодорожных мостах Московского центрального кольца появится архитектурно-художественная светодиодная подсветка. Как сообщается a href="https://www.mos.ru/news/item/23825073/">на сайте мэра и правительства столицы, мосты будут подсвечены белым цветом холодного и теплого оттенков. Это создает единый световой образ кольца.



Светодиодные светильники и прожекторы должны быть расположены так, чтобы не ослеплять машинистов поездов, а в световом спектре должны отсутствовать выраженные зеленые и красные составляющие, иначе они могут восприниматься машинистами как сигналы семафоров. Архитектурно-художественная подсветка мостов МЦК войдет в комплексную систему управления наружным архитектурным освещением города и будет регулироваться автоматически.



Белым светом подсветят 16 железнодорожных мостов через Ткацкую улицу, Щербаковскую улицу, Лужнецкий и Шмитовский проезд, Варшавское и Дмитровское шоссе, улицу Вильгельма Пика, Комсомольский проспект, а также через ТТК в районе улицы Потылихи, на пересечении МЦК с МЖД Ленинградского, Белорусского и Савеловского направления, через Лужнецкий, Дорогомиловский, Даниловский и Андреевский мост.







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