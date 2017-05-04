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"Шахматный" клад времен Ивана Грозного нашли на Пречистенке
10 мая 2017 г. | Время публикации 10:23 | Последние изменения 11:54
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Столичные археологи обнаружили на Пречистенке клад времен Ивана Грозного. Десять монет были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона, которую датируют серединой XVI века. Как сообщается на сайте столичной мэрии, шахматная фигура была найдена в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в рамках благоустройства по программе "Моя улица".

"В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма - пять копеек", - рассказал о находке руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. По его словам, монеты, по предварительной оценке, были отчеканены в период 30–40-х годов XVI века. Одна из серебряных монет была отчеканена на Тверском монетном дворе, а остальные девять - на Московском. Полая внутри костяная фигура слона состоит из трех частей, которые соединяются друг с другом с помощью резьбы. Других фигур этого шахматного набора археологи не обнаружили.

Археологи предполагают, что владелец шахматного набора не хотел хранить деньги в кубышке и спрятал их нестандартным способом. Несмотря на то что во времена Ивана Грозного небольшие серебряные монетки называли копейками, они имели высокую ценность. На одну такую копейку можно было купить гуся. А на 10 монет, которые были спрятаны в шахматной фигуре, их владелец мог купить небольшое стадо гусей. "Если в каждой фигуре была подобная закладка, то общая сумма спрятанных денег могла достигать одного рубля 60 копеек", - уточнил глава ведомства. Не исключено, что клад пополнит коллекцию выставки археологических предметов, найденных во время работ по программе "Моя улица".

Это не первая из находок, обнаруженная при подготовке программы: в начале апреля у основания Китайгородской стены обнаружили "слух" - тайную комнату, с помощью которой в военное время можно было узнавать, что делает неприятель по ту сторону стены. Как отметил главный археолог столицы Леонид Кондрашев, в течение недели в ходе подготовительных работ к программе "Моя улица" в районе Лубянской и Новой площади было обнаружено беспрецедентное число артефактов. Большая часть 150 предметов представляет собой керамику XVIII–XIX веков: несколько изразцов, фрагменты горшков, мисок, а также хорошо сохранившийся керамический стаканчик. Также найдено около десятка медных монет, свинцовые торговые пломбы, железные бытовые изделия, включая ножи, гвозди и обувные подковы, пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железную стрелу и пушечное ядро XVII века. На Страстном бульваре были найдены остатки мостовой XVIII века, а на Петровском бульваре - клад XVIII века. На Яузском бульваре нашли булыжную мостовую начала XX века, а на Чистопрудном - трамвайные пути с деревянными шпалами. Все эти находки будут тщательно изучены и могут стать частью музея парка "Зарядье".
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