"Шахматный" клад времен Ивана Грозного нашли на Пречистенке

4 апреля 2017 г. На Бульварном кольце нашли клад медных монет и деревянную мостовую XVIII века

На Страстном бульваре были найдены остатки мостовой XVIII века, а на Петровском бульваре - клад XVIII века. На Яузском бульваре нашли булыжную мостовую начала XX века, а на Чистопрудном - трамвайные пути с деревянными шпалами.