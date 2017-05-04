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День Победы в 2017 году стал самым холодным за всю послевоенную историю
10 мая 2017 г. | Время публикации 11:26 | Последние изменения 11:57
Рубрики: Погода  
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АГН Москва
День Победы в 2017 году в Москве стал самым холодным за всю послевоенную историю, сообщает Гидрометцентр. "Температура воздуха в столице поднялась лишь до 4,6 градуса выше нуля. Это самый холодный День Победы, начиная с 1945 года. Тогда, 72 года назад, 9 мая воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса", - говорится в сообщении. А абсолютный утренний рекорд холода - минус 5,6 градуса - был зафиксирован в этот день в 1918 году.

Холодно будет и в начале короткой рабочей недели. Средняя суточная температура ожидается почти на девять градусов ниже климатической нормы и соответствует началу апреля. В Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. При этом без осадков не обойдется: в утренние часы и днем в столице ожидается небольшой дождь, возможно, и мокрый снег. Причем столбики термометров не поднимутся выше плюс 6-8 градусов. А ветер будет дуть западный и юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Днем в конце рабочей недели воздух будет прогреваться до 12 градусов. При ночной температуре около нуля градусов погода будет холоднее нормы градусов на 5-6 и соответствовать середине апреля. 11 мая осадки ожидаются небольшими, а 12 мая их может не быть вовсе.А в выходные дни воздух прогреется до 15-16 градусов тепла, возможны небольшие дожди, хотя ночная температура будет близка к нулю.

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